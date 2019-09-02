Стало известно, сколько предприятий РФ "национализировала" в Крыму

РФ на территории оккупированного Крыма "национализировала" больше 4 тысяч предприятий.

После аннексии Крыма РФ “национализировала“ больше 4 тысяч предприятий. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма, пишет УНН.

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“В прокуратуре собраны доказательства незаконной “национализации“ Российской Федерацией более чем 4000 компаний, учреждений и организаций, находящихся в государственной собственности Украины“, - сообщили в прокуратуре АР Крым.

Напомним, ранее сообщалось, что после оккупации полуострова российские власти присвоили имущество государственных предприятий и учреждений Украины в Крыму.

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Среди захваченного были, в том числе 18 газовых месторождений и другое имущество “Нафтогаза“ на полуострове, базы отдыха и детские лагеря, в частности “Артек“, десантные корабли, подводные лодки и др.

Ранее сообщалось о том, что электричество для предприятий подорожало на 30%. После запуска рынка электроэнергии свет для промышленности подорожал на треть, сообщил глава Укрэнерго.

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