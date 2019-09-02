Кабмин ликвидировал экономическое подразделение в полиции

По мнению премьер-министра, "полиция не должна вмешиваться в деятельность бизнеса".

На первом заседании новое правительство приняло решение о ликвидации Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины (также известный как УБЭП).

Об этом сообщает bigmir.net со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

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"Полиция больше не имеет права вмешиваться в деятельность бизнеса! Сегодня мы ликвидировали УБЭП. Потому что эта одиозная структура не защищала бизнес, а систематически мешала ему работать. Сотрудники УБЭП чаще всего через суд получали постановление на проведение следственных действий и начинали обыск: извлекали из офиса компьютеры, бухгалтерию, а из кассы - деньги, документы. Поэтому парализовали работу предприятий, а затем требовали у бизнеса "выкуп", - прокомментировал соответствующее решение правительства премьер-министр Украины.

Алексей Гончарук добавил, что вместо ликвидированного Департамента будет создана эффективная структура для расследования финансовых преступлений, куда смогут прийти на работу порядочные и честные работники.

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"После ликвидации Департамента перераспределим нужные функции на другие структурные подразделения Национальной полиции Украины. В ближайшее время мы ожидаем, что Парламент поддержит проект решения о создании нового органа, который будет заниматься вопросами экономических преступлений. Ликвидация Департамента не закончится простой сменой вывесок, а будет использована для реформирования подразделений Нацполиции. Если в системе есть честные и профессиональные люди, которые докажут, что не брали взятки и готовы работать для государства - они будут иметь такую ​​возможность ", - подчеркнул Премьер-министр Украины.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский поставил задачи правительству.

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