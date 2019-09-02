Зеленский призвал снизить ставки по ипотеке и кредитам в Украине

До 1 октября правительство должно будет представить план по улучшению кредитования в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу правительству об улучшении условий кредитования. Речь идет о ставках по ипотеке и кредитам.

Об этом президент заявил во время встречи с руководителями ВР, Кабмина и силовиками.

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"Создание условий для снижения коммерческими банками кредитных ставок и доступности кредитования бизнеса и ипотеки - это очень важно. Срок - до 1 октября" - подчеркнул президент.

Ответственные - премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова и глава НБУ Яков Смолий - продолжил Зеленский

Ранее Гончарук назвал сроки либерализации рынка земли в Украине.

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