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Зеленский призвал снизить ставки по ипотеке и кредитам в Украине

Комментариев: 6
До 1 октября правительство должно будет представить план по улучшению кредитования в Украине.
Президент призвал снизить проценты по ипотеке
Президент призвал снизить проценты по ипотеке
facebook.com/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу правительству об улучшении условий кредитования. Речь идет о ставках по ипотеке и кредитам.

Об этом президент заявил во время встречи с руководителями ВР, Кабмина и силовиками.

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"Создание условий для снижения коммерческими банками кредитных ставок и доступности кредитования бизнеса и ипотеки - это очень важно. Срок - до 1 октября" - подчеркнул президент. 

Ответственные - премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова и глава НБУ Яков Смолий - продолжил Зеленский

Ранее Гончарук назвал сроки либерализации рынка земли в Украине.

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Теги: Владимир Зеленский, ипотека, кредиты
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Комментариев (6)
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callsoul    02.09.2019, 17:32
Оценка:  -2
callsoul
МФО на место поставить в первую очередь!
гость  (аноним)  02.09.2019, 17:24
Оценка:  -1
гость
Призывать можно сколь угодно, однако банки почему-то хотят жить жирно.
Huper!    02.09.2019, 17:25
Оценка:  -1
Huper!
Еще один знаток банковской системы. Я ниже писал, прежде чем писать свое мнение, знай о чем ты пишешь
гость  (аноним)  02.09.2019, 17:04
Оценка:  +3
гость
вот это очень актуально, реально!
Huper!    02.09.2019, 17:19
Оценка:  -3
Huper!
Ничего подобного. Лапша на уши очередная. Можно ввести программу, которая как и все старые будут - фиг дождешься.
Ипотека зависит от учетной ставки НБУ и только!!! В Европе она меньше 1%, в Украине 17%, а теперь думай-те
Huper!    02.09.2019, 17:24
Оценка:  -1
Huper!
Я так понимаю минусят те, кто в розовых очках сидят до сих порт и ловят лапшу политиков 30 лет))
Для начала изучайте то, что вам преподносят, прежде чем давать свои выводы. Вас только такой лапшой и брать, так что с такими познаниями и оставайтесь в стойле
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