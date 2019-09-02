Зеленский призвал снизить ставки по ипотеке и кредитам в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу правительству об улучшении условий кредитования. Речь идет о ставках по ипотеке и кредитам.
Об этом президент заявил во время встречи с руководителями ВР, Кабмина и силовиками.
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"Создание условий для снижения коммерческими банками кредитных ставок и доступности кредитования бизнеса и ипотеки - это очень важно. Срок - до 1 октября" - подчеркнул президент.
Ответственные - премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова и глава НБУ Яков Смолий - продолжил Зеленский
Ранее Гончарук назвал сроки либерализации рынка земли в Украине.
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Полная версия правил
Ипотека зависит от учетной ставки НБУ и только!!! В Европе она меньше 1%, в Украине 17%, а теперь думай-те
Для начала изучайте то, что вам преподносят, прежде чем давать свои выводы. Вас только такой лапшой и брать, так что с такими познаниями и оставайтесь в стойле