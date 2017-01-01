Курс валют на 3 сентября: Нацбанк опустил гривну

Курс доллара на межбанке в продаже вырос на 13 копеек – до 25,29 грн/долл, курс в покупке поднялся на 15 копеек – до 25,28 грн/долл.

Национальный банк Украины на 3 сентября 2019 года понизил курс гривны почти на 12 копеек – до 25,26 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 2 сентября.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2526,3473 гривны (+11,9362);

– 100 евро – 2770,8977 гривны (-4,0064).

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В первый рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке вырос на 13 копеек – до 25,29 грн/долл, курс в покупке поднялся на 15 копеек – до 25,28 грн/долл.

Напомним, на 2 сентября НБУ укрепил курс гривны почти на девять копеек – до 25,14 гривен за доллар. Но в предыдущие дни гривна теряла в весе.

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