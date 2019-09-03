Украина намерена завершить сотрудничество с МВФ

По словам главы Министерства финансов, программа станет длиннее предыдущих, однако, вероятно, будет последней.

“Мы работаем с МВФ. У нас есть формальные миссии, которые приезжают обсудить программу или ее просмотры. Это то, чего мы ожидаем сейчас, чтобы обсудить эту программу. Она будет новой и немного длиннее. Я очень надеюсь, мы ее называем последней программой. Ведь за все предыдущие годы Украина всегда завершала и обрывала эти программы“, - сказала Маркарова.

Министр отметила, задача Украины “выпуститься из программы“, как это удалось раньше другим европейским странам.

“Выполнить программу таким образом, чтобы экономика находилась на том этапе развития, когда нам будет нужна помощь кредитора. И мы сможем действительно жить сами“, - заявила Маркарова.

Ранее сообщалось о том, что Гончарук назвал сроки либерализации рынка земли в Украине.

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