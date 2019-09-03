Украина намерена завершить сотрудничество с МВФ
Министр финансов Оксана Маркарова рассчитывает на то, что программа сотрудничества с МВФ станет последней для Украины.
Новый Кабинет министров будет работать над тем, чтобы программа сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) стала последней. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в эфире ICTV, передает РБК-Украина.
По словам главы Министерства финансов, программа станет длиннее предыдущих, однако, вероятно, будет последней.
Читай также: Сегодня украинской гривне исполняется 23 года: Интересные факты“Мы работаем с МВФ. У нас есть формальные миссии, которые приезжают обсудить программу или ее просмотры. Это то, чего мы ожидаем сейчас, чтобы обсудить эту программу. Она будет новой и немного длиннее. Я очень надеюсь, мы ее называем последней программой. Ведь за все предыдущие годы Украина всегда завершала и обрывала эти программы“, - сказала Маркарова.
Министр отметила, задача Украины “выпуститься из программы“, как это удалось раньше другим европейским странам.
“Выполнить программу таким образом, чтобы экономика находилась на том этапе развития, когда нам будет нужна помощь кредитора. И мы сможем действительно жить сами“, - заявила Маркарова.
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