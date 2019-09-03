"Алгоритмы тарифов царской России": Укрзализныця снова повысит цену перевозок

Главный перевозчик страны утверждает, что давно терпит колоссальные убытки.

После полной перезагрузки украинского правительства руководство Укрзализныци опять стало поговаривать об увеличении тарифов на перевозки. Причем на сей раз речь идет не только о пассажирских рейсах, которые давно слывут убыточными, но также о перевозке грузов. Об этом в комментарии изданию Голос.ua сообщил экс-заместитель Министра инфраструктуры Украины Александр Кава.

Как оказалось, их стоимость формируется по алгоритму, который был заложен еще в начале 20 века, в царской России. В основе этого алгоритма лежит стоимость перевозимого груза, а не себестоимость перевозки. То есть, условно говоря, тонну золота перевозить было бы гораздо выгоднее, чем сто тонн щебня. Но, к сожалению, золото транспортируют по железной дороге не каждый день. Поэтому принцип формирования цен в грузовых перевозках, считают специалисты, также требует пересмотра.

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Что же касается пассажирских перевозок, то здесь ситуация вообще грозит выйти из-под контроля. На сегодня они не просто убыточны, а убыточны катастрофически. Так, по утверждению бывшего замминистра инфраструктуры Александра Кавы, на дальних пассажирских перевозках стоимость билета реально покрывает лишь треть затрат. А на поездах пригородного следования билеты покрывают только десятую часть расходов.

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То есть, цену пассажирских билетов необходимо увеличивать, как минимум, в три раза. При этом Укрзализныця не будет иметь никакой прибыли от перевозки пассажиров, а лишь покроет затраты. Все это неизбежно будет сказываться на качестве перевозок. Оно и сегодня оставляет желать лучшего, а со временем будет лишь ухудшаться. Это приведет не только к проседанию сервиса, но и к сокращению рейсов.

В общем, сегодня украинское правительство стоит перед дилеммой: либо привести пассажирские железнодорожные перевозки к полному краху, либо отпустить тарифы в “свободное плавание“. Правда при этом железная дорога станет транспортом для богатых. И не исключено, что украинцы все устремятся “в небо“, ибо, в итоге, стоимость авиаперевозок станет дешевле, чем поездки железной дорогой.

Напомним, что экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заверял, что Укрзализныця не будет испытывать дефицита топлива для локомотивов. Стратегический запас удастся создать благодаря диверсификации поставок дизтоплива.

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