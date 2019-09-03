"Алгоритмы тарифов царской России": Укрзализныця снова повысит цену перевозок
После полной перезагрузки украинского правительства руководство Укрзализныци опять стало поговаривать об увеличении тарифов на перевозки. Причем на сей раз речь идет не только о пассажирских рейсах, которые давно слывут убыточными, но также о перевозке грузов. Об этом в комментарии изданию Голос.ua сообщил экс-заместитель Министра инфраструктуры Украины Александр Кава.
Как оказалось, их стоимость формируется по алгоритму, который был заложен еще в начале 20 века, в царской России. В основе этого алгоритма лежит стоимость перевозимого груза, а не себестоимость перевозки. То есть, условно говоря, тонну золота перевозить было бы гораздо выгоднее, чем сто тонн щебня. Но, к сожалению, золото транспортируют по железной дороге не каждый день. Поэтому принцип формирования цен в грузовых перевозках, считают специалисты, также требует пересмотра.
Читай также: Укрзализныця вместо стаканов по две тысячи купит мыло
Что же касается пассажирских перевозок, то здесь ситуация вообще грозит выйти из-под контроля. На сегодня они не просто убыточны, а убыточны катастрофически. Так, по утверждению бывшего замминистра инфраструктуры Александра Кавы, на дальних пассажирских перевозках стоимость билета реально покрывает лишь треть затрат. А на поездах пригородного следования билеты покрывают только десятую часть расходов.
Читай также: Сохранение ценностей: Укрзализныця оправдывает рушники по 4 тысячи
То есть, цену пассажирских билетов необходимо увеличивать, как минимум, в три раза. При этом Укрзализныця не будет иметь никакой прибыли от перевозки пассажиров, а лишь покроет затраты. Все это неизбежно будет сказываться на качестве перевозок. Оно и сегодня оставляет желать лучшего, а со временем будет лишь ухудшаться. Это приведет не только к проседанию сервиса, но и к сокращению рейсов.
В общем, сегодня украинское правительство стоит перед дилеммой: либо привести пассажирские железнодорожные перевозки к полному краху, либо отпустить тарифы в “свободное плавание“. Правда при этом железная дорога станет транспортом для богатых. И не исключено, что украинцы все устремятся “в небо“, ибо, в итоге, стоимость авиаперевозок станет дешевле, чем поездки железной дорогой.
Напомним, что экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заверял, что Укрзализныця не будет испытывать дефицита топлива для локомотивов. Стратегический запас удастся создать благодаря диверсификации поставок дизтоплива.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Полная версия правил