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"Алгоритмы тарифов царской России": Укрзализныця снова повысит цену перевозок

Комментариев: 1
Главный перевозчик страны утверждает, что давно терпит колоссальные убытки.
Стоимость пассажирских билетов может возрасти в три раза
Стоимость пассажирских билетов может возрасти в три раза
facebook.com/pg/Ukrzaliznytsia

После полной перезагрузки украинского правительства руководство Укрзализныци опять стало поговаривать об увеличении тарифов на перевозки. Причем  на сей раз речь идет не только о пассажирских рейсах, которые давно слывут убыточными, но также о перевозке грузов. Об этом в комментарии изданию Голос.ua сообщил экс-заместитель Министра инфраструктуры Украины Александр Кава.

Как оказалось, их стоимость формируется по алгоритму, который  был заложен еще в начале 20 века, в царской России. В основе этого алгоритма лежит стоимость перевозимого груза, а не себестоимость перевозки. То есть, условно говоря, тонну золота перевозить было бы гораздо выгоднее, чем сто тонн щебня. Но, к сожалению, золото транспортируют по железной дороге не каждый день. Поэтому принцип формирования цен в грузовых перевозках, считают специалисты, также требует пересмотра.

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Что же касается пассажирских перевозок, то здесь ситуация вообще грозит выйти из-под контроля. На сегодня они не просто убыточны, а убыточны катастрофически. Так, по утверждению бывшего замминистра  инфраструктуры Александра Кавы, на дальних пассажирских перевозках стоимость билета реально покрывает лишь треть затрат. А на поездах пригородного следования  билеты покрывают только десятую часть расходов.

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То есть, цену пассажирских билетов необходимо увеличивать, как минимум, в три раза. При этом Укрзализныця не будет иметь никакой прибыли от перевозки пассажиров, а лишь покроет затраты. Все это неизбежно будет сказываться на качестве перевозок. Оно и сегодня оставляет желать лучшего, а со временем будет лишь ухудшаться. Это приведет не только к проседанию сервиса, но и к сокращению рейсов.

В общем, сегодня украинское правительство стоит перед дилеммой: либо привести пассажирские железнодорожные перевозки к полному краху, либо отпустить тарифы в “свободное плавание“. Правда при этом железная дорога станет транспортом для богатых. И не исключено, что украинцы все устремятся “в небо“, ибо, в итоге, стоимость авиаперевозок станет дешевле, чем поездки железной дорогой.

Напомним, что экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заверял, что Укрзализныця не будет испытывать дефицита топлива для локомотивов. Стратегический запас удастся создать благодаря диверсификации поставок дизтоплива.

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Теги: Укрзализныця, тариф, перевозки
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  03.09.2019, 14:18
Оценка:  +1
гость
A по кaкому aлгоритму рaссчитывaют перевозку людей - кaк щебня или кaк золотa?
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