МВФ даст Украине новый кредит под рынок земли и новые тарифы на газ, - эксперт

Кредиторы МВФ, вероятней всего, будут требовать от Украины выполнить их условия.

Вероятней всего, МВФ подпишет с Украиной соглашение о новой кредитной программе. Однако взамен кредиторы потребую у нашей страны определенных экономических уступок, считает исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он поделился своими мыслями в эфире телеканала “Прямой“.

Олег Пендзин говорит, что речь идет о займе на сумму в 10 миллиардов долларов сроком на три года. У нашей страны есть высокие шансы его получить, ибо по всем своим предыдущим займам она рассчитывается очень аккуратно. А значит, ей можно доверять. Поэтому с предоставлением кредита проблем быть не должно.

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Однако, по мнению экономиста, МВФ выдвинет Украине условия для получения этих денег. Скорее всего, речь пойдет об открытии рынка земли и, как ни прискорбно, о пересмотре тарифов на газ для населения. Да и другие тарифы на энергоносители, по всей вероятности, также придется пересмотреть.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Украина намерена завершить сотрудничество с МВФ. Министр финансов Оксана Маркарова надеется, что кредит, который наша страна получит нынешней осенью, будет для нее последним.

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