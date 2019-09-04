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МВФ даст Украине новый кредит под рынок земли и новые тарифы на газ, - эксперт

Комментариев: 1
Кредиторы МВФ, вероятней всего, будут требовать от Украины выполнить их условия.
МВФ выдвинет Украине условия для получения очередного кредита
МВФ выдвинет Украине условия для получения очередного кредита
depositphotos.com

Вероятней всего, МВФ подпишет с Украиной соглашение о новой кредитной программе. Однако взамен кредиторы потребую у нашей страны определенных экономических уступок, считает исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он поделился своими мыслями в эфире телеканала “Прямой“. 

Олег Пендзин говорит, что речь идет о займе на сумму в 10 миллиардов долларов сроком на три года. У нашей страны есть высокие шансы его получить, ибо по всем своим предыдущим займам она рассчитывается очень аккуратно. А значит, ей можно доверять. Поэтому с предоставлением кредита проблем быть не должно.

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Однако, по мнению экономиста, МВФ выдвинет Украине условия для получения этих денег. Скорее всего, речь пойдет об открытии рынка земли и, как ни прискорбно, о пересмотре тарифов на газ для населения. Да и другие тарифы на энергоносители, по всей вероятности, также придется пересмотреть.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Украина намерена завершить сотрудничество с МВФ. Министр финансов Оксана Маркарова надеется, что кредит, который наша страна получит нынешней осенью, будет для нее последним.

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Теги: МВФ, кредит, тарифы, рынок земли
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  04.09.2019, 14:55
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гость
Маркарова надеется, что кредит, который наша страна получит нынешней осенью, будет для нее последним

Больше не будет кредитов, или больше не будет Украины?
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