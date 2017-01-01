Украинским айтишникам предложат платить налог в Фонд развития человеческого капитала

Кабмин намерен создать новый фонд, в котором будут аккумулироваться средства для поощрения талантливой молодежи в IT-отрасли.

В Украине хотят создать Фонд развития человеческого капитала для IT-отрасли. Такую идею выдвинул премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает Интерфакс-Украина.

IT-отрасль – одна из тех, которые имеют наибольшие перспективы развития в Украине. Она не требует больших капиталовложений в средства производства, однако ее потенциал очень высок. Кроме того, отечественные IT-специалисты не раз оказывали свой высокий профессионализм и профпригодность. Однако, по мнению нынешнего главы Кабмина, эта отрасль могла бы развиваться в Украине гораздо более высокими темпами. Но для того, чтобы воспитать плеяду высококлассных специалистов, нужно вложить деньги.

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Именно поэтому Алексей Гончарук предлагает создать Фонд развития человеческого капитала. Деньги из этого фонда будут идти на стипендии одаренным студентам, а также на поощрения молодых ученых и на создание инфраструктуры для подготовки IT-специалистов.

“Проблема - нехватка кадров... Мы надеемся создать условия, чтобы отрасль росла быстрее“, - завил премьер-министр на встрече членов Кабмина с представителями IT-индустрии, работающими на экспорт.

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Деньги в это Фонд предлагают отчислять уже работающим отечественным IT-фирмам. Новый налог будут присовокуплять к уже имеющимся налоговым сборам: 5%-ому единому сбору, полуторапроцентному военному, а также ЕСВ с двух минимальных зарплат. Новый налог предлагают постепенно увеличивать с 1% в 2020 году до 5 в 2024.

Однако, как утверждает глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, этот, дополнительный, сбор будет сугубо добровольным. То есть те, кто не желает его платить, могут работать по прежней формуле налогообложения.

Напомним, что украинские пенсионеры смогут теперь обращаться в Пенсионный фонд онлайн. Им не придется выстаивать в очередях, а все интересующие их вопросы можно будет решить в режиме электронного общения.

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