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Украина готова к переговорам по транзиту газа в трехстороннем формате

Комментариев: 2
Переговоры о транзите российского газа через украинскую ГТС должны состояться уже в ближайшее время.
Украина готова к переговорам о транзите газа
Украина готова к переговорам о транзите газа
facebook.com/pg/tsoua2020

Украинская сторона уже полностью готова к переговорам по транзиту газа, которые должны состояться еще до начала отопительного сезона. Об этом сообщает Телеграф, ссылаясь на информацию, полученную от министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля.

Как известно, действие существующего договора о транзите российского голубого топлива истекает в конце нынешнего года. Поэтому Украине крайне необходимо заключить новый договор, еще сроком на несколько лет. Кровно заинтересована в этом и Европа, которая получает российский газ через украинскую ГТС. Именно  поэтому переговоры будут происходить в трехстороннем формате – с участием представителей Евросоюза.

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Алексей Оржель, в частности, сообщил, что Украина уже сформировала свои требования к новому договору о транзите.

“Украинская делегация, которую я возглавлю, готова принять участие в трехсторонних газовых переговорах уже в этом месяце“, - заявил глава профильного министерства.

Ранее о своей готовности заявляли и другие участники переговоров. При этом Россия заявила еще летом, что будет вести переговоры уже с  новыми членами украинского правительства. Дату трехсторонней встречи намерены согласовать уже в ближайшие дни.

Ранее мы сообщали, что российский Газпром намеревался продлить договор транзита всего на год. Это связано с тем, что Россия не успевает закончить строительство газопровода “Северный поток-2“. Однако для Украины такие условия неприемлемы. 

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  04.09.2019, 15:59
Оценка:  -2
гость
Напоминает старый анекдот: "Я ему отомстила - вышла за него замуж".
Украина хочет отомстить таким же образом - длительным договором с врагом.
nelci    04.09.2019, 16:07
Оценка:  +1
nelci
Газ нужен Европейским странам, России нужно его продать, Украина называя продавца врагом хочет мстить, в проигрыше остаются страны ЕС, ну и кто куда ассоциации хочет иметь с такой политикой?
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