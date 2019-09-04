Украина готова к переговорам по транзиту газа в трехстороннем формате

Переговоры о транзите российского газа через украинскую ГТС должны состояться уже в ближайшее время.

Украинская сторона уже полностью готова к переговорам по транзиту газа, которые должны состояться еще до начала отопительного сезона. Об этом сообщает Телеграф, ссылаясь на информацию, полученную от министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля.

Как известно, действие существующего договора о транзите российского голубого топлива истекает в конце нынешнего года. Поэтому Украине крайне необходимо заключить новый договор, еще сроком на несколько лет. Кровно заинтересована в этом и Европа, которая получает российский газ через украинскую ГТС. Именно поэтому переговоры будут происходить в трехстороннем формате – с участием представителей Евросоюза.

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Алексей Оржель, в частности, сообщил, что Украина уже сформировала свои требования к новому договору о транзите.

“Украинская делегация, которую я возглавлю, готова принять участие в трехсторонних газовых переговорах уже в этом месяце“, - заявил глава профильного министерства.

Ранее о своей готовности заявляли и другие участники переговоров. При этом Россия заявила еще летом, что будет вести переговоры уже с новыми членами украинского правительства. Дату трехсторонней встречи намерены согласовать уже в ближайшие дни.

Ранее мы сообщали, что российский Газпром намеревался продлить договор транзита всего на год. Это связано с тем, что Россия не успевает закончить строительство газопровода “Северный поток-2“. Однако для Украины такие условия неприемлемы.

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