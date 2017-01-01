Укрпочта повысит тарифы на свои услуги, однако, без фанатизма

Стоимость услуг Укрпочты должна вырасти уже с 1 января следующего года.

Уже с начала следующего года Укрпочта повысит расценки на свои услуги. Однако это повышение будет минимальным. В этом заверил клиентов наибольшей главной почты страны ее генеральный директор Игорь Смилянский.

Глава Укрпочты поспешил успокоить украинцев, обеспокоенных информацией о повышении тарифов на услуги своего предприятия. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук. В частности, гендиректор обращает внимание клиентов, что вопрос о повышении тарифов не решен окончательно, ибо все это должно быть узаконено. Однако пока такого документа нет, а есть лишь предварительные прогнозы о росте тарифов.

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При этом скачкообразного повышения цен ожидать не стоит. Вероятно, стоимость почтовых услуг с 1 января вырастет на 10-15%. Это – необходимая мера, ибо в Украине, в очередной раз, должны повысить минимальную зарплату. И, конечно, работникам его предприятия тоже будут повышать жалованье. А оно, как известно, составляет 70% от всего бюджета Укрпочты.

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К тому же, заверяет глава Игорь Смилянский, его предприятие неуклонно заботится о повышении качества своих услуг. В частности, по оценкам «тайного покупателя», с начала 2018 года наполовину возросла готовность клиентов рекомендовать своим знакомым рекомендовать именно Укрпочту в качества поставщика почтовых услуг.

А уж по соотношению цены и качества, убежден гендиректор, его предприятию нет равных среди конкурентов.

Напомним, ранее мы писали, что Укрпочта намерена обжаловать решение суда о восстановлении стационарных отделений в селах Черниговской области. Малые населенные пункты обслуживают передвижные отделения связи.

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