Девять из десяти украинцев, работавших за границей сезонно, хотят туда вернуться

Более чем у трети всех наших соотечественников возникали конфликты на работе за границей.

Несмотря на тяжелую работу за границей и не всегда комфортные условия проживания, большинство наших сограждан хотят туда вернуться. Об этом свидетельствуют результаты опроса OLX Работа, опубликованные «Экономической правдой».

При этом украинцы, мечтающие вернуться на заграничные заработки, готовы работать за разную оплату. Большинство из их, 80%, рассчитывают получать более 1000 долларов. 10% наших сограждан не согласны работать менее, чем за 2000 “зеленых“. Остальные же готовы работать и за скромное (по заграничным меркам) жалованье – менее тысячи долларов.

Читай также: Поляки не справляются с наплывом заробитчан

При этом 9% украинцев, вкусивших от плодов заграничных заработков, более не хотят туда возвращаться.

Причина, по которой наши сограждане едут за границу на работу, у большинства одна: дома они не могут столько заработать. Такую причину указали 60% украинцев, выезжавших на сезонные работы. Остальные искали работу за границей из-за экономической нестабильности в своей стране.

Среди тех, кто более не хочет возвращаться за границу на заработки, каждый второй указал, что не хочет расставаться со своими родными. Однако не эта причина стала доминирующей среди рисков заграничного трудоустройства, которые указали наши сограждане. Душевный дискомфорт от разлуки с родными оказался лишь на четвертой позиции. Первые же три заняли: несвоевременная и неполная выплата заработанного, недоброжелательность работодателя и плохие условия проживания.

Читай также: Украинцы увеличили ВВП Польши в среднем на 0,5%

Самой популярной у украинских заробитчан остается Польша. Кроме нее, много украинцев также едут на заработки в Россию и Чехию. В остальных странах их меньше. Вместе с тем, Россия в компании с Литвой и Великобританией попала в число стран, в которые наши сограждане хотели бы вернуться в последнюю очередь. А вот среди наиболее привлекательных стран оказались США, Германия, Польша, Швеция, Болгария и Израиль.

Ранее мы писали, что украинцы стали вдвое быстрее скупать квартиры в Польше. Польские власти уверены, что такой спрос продиктован улучшающейся экономической ситуацией в стране.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram