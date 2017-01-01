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Курс валют на 5 сентября: гривна стала немного крепче

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Курс доллара на межбанке в продаже вырос на две копейки – до 25,28 грн/долл, курс в покупке поднялся на три копейки – до 25,27 грн/долл.
Гривна укрепилась на 3 копейки
Гривна укрепилась на 3 копейки
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Национальный банк Украины на 5 сентября 2019 года повысил курс гривны более чем на три копейки – до 25,26 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 4 сентября.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2526,3457 гривны (-3,3408);

– 100 евро – 2783,5277 гривны (+16,8096).

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В третий рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке вырос на две копейки – до 25,28 грн/долл, курс в покупке поднялся на три копейки – до 25,27 грн/долл.

Напомним, что 2 сентября украинской гривне исполнилось 23 года. Ее печатают по самым современным технологиям.

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Теги: гривна, доллар, евро, НБУ, Нацбанк, Межбанк, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, доллар на межбанке
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Источник: bigmir)net

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