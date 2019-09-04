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С 1 сентября ЕС не принимает украинские овощи и фрукты

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Европа пытается обезопасить себя от проникновения карантинных организмов .
Украина хочет возобновить экспортные поставки аграрной продукции в Европу
Украина хочет возобновить экспортные поставки аграрной продукции в Европу
depositphotos.com

С 1 сентября приостановлен ввоз фруктов и овощей, выращенных в странах, не входящих в состав ЕС, на территорию Евросоюза. Таким образом Европа пытается воспрепятствовать проникновению карантинных организмов, которые могут навредить аграрному сектору стран, входящих в Евросоюз. Под запрет, естественно, попали и плоды, выращенные в Украине. Однако сейчас активно ведутся переговоры  с  Еврокомиссией, которая занимается безопасностью агарного рынка Европы, о снятии запрета на экспорт украинской продукции. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Известно, что с 1 сентября вступила в силу директива Евросоюза (EU) 2019/523, согласно которой разрешен ввоз на территорию ЕС лишь из зон, которые признаны свободными от определенных вредоносных микроорганизмов. Украинские же производители вовремя не позаботились  том, чтобы их зоны были признаны такими. Из-за этого и возникли сложности. Хотя, нужно признать, что ни с одним из наших экспортеров фитосанитарных проблем не было.

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Поэтому сейчас представители Госпродпотребслужбы пытаются договориться  Евросоюзом, чтобы вся территория нашей страны была признана такой безопасно зоной и, соответственно, чтобы продукция наших агрохозяйств свободно шла на экспорт в Евросоюз.

 

“Решение пока не принято. Однако текущие консультации с Еврокомиссией позволяют предположить, что решение может быть принято в ближайшее время. После рассмотрения обращения Госпродпотребслужбы ЕК включит Украину в перечень стран, которым разрешен экспорт овощей и фруктов без дополнительных нетарифных барьеров“, – говорится в информации, размещенной на сайте Госпродпотребслужбы.

Ранее мы писали, что общий объем экспорта украинских товаров в Евросоюз за первое полугодие вырос на 5%. Сумма товаров, отправленных на экспорт, составила более 10 миллиардов долларов.

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Теги: Украина, Евросоюз, экспорт, овощи, фрукты
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Комментариев (2)
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бельгиец  (аноним)  04.09.2019, 20:52
Оценка:  0
бельгиец
ха ха ха
СВИНОРЫЛЫЕ, сосите , скачите и убирайте говно в позе "безвиз" в Европе!!!!!
Быдло хохлятское могут только присмыкаться перед хозяевами ..... будь то польские паны или негры американские!!!!
Мыкола    04.09.2019, 20:21
Оценка:  +1
Мыкола
Только идиоты могли расчитывать на помощь Европы ! Да подпишите вы хоть тысячу раз Ассоциацию, а выгода для Запада на первом месте ! Дурачки и дальше могут прыгать на Майдане , натянув кастрюлю на голову....
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