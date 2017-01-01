Пять целей главы Кабмина: зачем Гончарук пошел в премьерство

Алексей Гончарук хочет видеть Украину с развитой инфраструктурой, высоким уровнем жизни всех граждан и высокоразвитой экономикой.

Новый глава Кабмина рассказал о том, какой бы он хотел видеть Украину после своего премьерства. Своим видением будущего он поделился с медиа-ресурсом НВ. В частности, премьер-министр выделил пять целей, которых он хочет достичь вместе со своей командой.

Во-первых, команда нового премьера хочет за 5 лет (именно столько Алексей Гончарук, как минимум, рассчитывает стоять у руля реформ) создать в стране 1 миллион рабочих мест. Естественно, что все это будет подстегиваться ростом ВВП. И наоборот: новые рабочие места будут способствовать росту внутреннего валового продукта. В первый год своего премьерства Алексей Гончарук намерен достичь 5%-го роста ВВП, а в последующие – не менее 7%.

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Во-вторых, премьер намерен создать в Украине развитую инфраструктуру. Для этого, в первую очередь, нужно отремонтировать 24 тысячи километров дорог и восстановить ритмичную работу 15 аэропортов. Кроме этого, премьер хочет, чтобы в Украине в полную силу функционировали 5 морских портов. Естественно, все это подразумевает и обновление вокзалов, причалов, взлетных полос и прочих необходимых атрибутов. Кроме этого, премьер мечтает, что через 5 лет вся наша страна буде покрыта высокоскоростным интернетом.

В-третьих, Гончарук намерен поднять размер прожиточного минимума к такому уровню, на который реально можно прожить. То есть, нормально питаться, оплачивать коммунальные услуги, лечиться и отдыхать. Параллельно он обещает найти пути снижения стоимости коммунальных услуг.

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В-четвертых, премьер намерен повысить в целом энергоэффективность страны и улучшить экологическую ситуацию.

В-пятых, Алексей Гончарук хочет реализовать идею государства в смартфоне. Причем, произвести полную «оцифровку» страны уже в следующем, 2020 году. А уже с 1 октября этого года он намерен полностью упразднить бумажный оборот документов между органами власти и полностью заменить его электронным.

Напомним, что Кабмин намерен ускорить рассмотрение антирейдерских жалоб. Теперь жалобы на рейдеров можно будет подавать в режиме онлайн.

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