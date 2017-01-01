Делаем запас на зиму: уже более 7 тысяч украинских семей купили газ "про запас"

Кто хочет купить голубое топливо на зиму по летним ценам, должен поторопиться. Услуга, предложенная Нафтогазом, действует до 25 сентября.

Уже свыше 7 тысяч украинских семей решили воспользоваться предложением от Нафтогаза Украины о покупке газа на зиму по летней цене. Об этом сообщает пресс-служба компании Нафтогаз Украины.

На сегодня по программе “Газовый запас“ потребителями уже оплачено почти 4,5 миллиона кубометров голубого топлива. При этом к реализации программы уже присоединилось большинство облгазов. На сегодня 18 областных компаний предоставляют такой продукт. Еще несколько поставщиков Нафтогаз Украины надеется убедить в ближайшее время.

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В частности, к отряду “неприсоединившихся“ пока принадлежат Одесский, Херсонский, Донецкий и Полтавский облгазы, а также горгаз Киева.

Газ можно оплатить впрок на весь отопительный сезон. Предложение действует до 25 сентября. То есть, после этой даты оплатить газ по “летней“ цене уже не удастся. И тогда придется раскошеливаться по тарифу, который будет действовать уже на то время. Пока же его можно прикупить по стоимости 4874,42 грн за тыс. куб. м (без НДС, а также без учета стоимости транспортировки, распределения и надбавки поставщика).

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Причем бытовой потребитель может заказать себе на зиму и заранее оплатить до 25 тысяч кубометров газа. В общем, предложение это весьма выгодное, и поставщики газа надеются, что до 25 сентября им воспользуется еще немало граждан.

Ранее мы писали, что Газпром должен Нафтогазу более 2,84 миллиарда гривен. Кроме того, украинская компания надеется выиграть по очередному арбитражу еще 12 миллиардов в американской валюте.

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