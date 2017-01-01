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Акциями государственного Укргазбанка может завладеть Всемирный банк

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Кредит, который Укргазбанк намеревается получить от одного из структурных подразделений Всемирного банка, предусматривает погашение акциями украинского банка.
Всемирному банку могут достаться 20% акций Укргазбанка
Всемирному банку могут достаться 20% акций Укргазбанка
depositphotos.com

В ближайшее время Укргазбанк планирует взять кредит в сумме 30 миллионов евро у международной финансовой корпорации IFC, которая является одним из структурных подразделений Всемирного банка, сообщает Громадське. При этом в кредитном договоре, который они намерены заключить, прописано, что этот кредит может быть конвертирован в 20% акций украинского банка.

Вопрос  о предоставлении кредита Укргазбанку, вероятно, будет рассмотрен и решен  19 сентября. Именно в этот день состоится заседание совета директоров IFC.

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Идея частичного вхождения IFC в капитал Укргазбанка возникла не сегодня. Такую возможность рассматривали еще в феврале нынешнего года. Уже тогда отечественный Минфин сообщил, что начата подготовка к передаче части акций Укргазбанка одному из подразделений Всемирного банка.

На сегодня почти на 95% акций Укргазбанка принадлежит украинскому государству. Однако частичная капитализация этого финучреждения за счет финансов  Всемирного  банка может  служить признанием прочности банковской системы Украины.

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«Вхождение IFC в капитал Укргазбанка станет мощным сигналом для международных инвесторов, и буде содействовать дальнейшему развитию банковской системы в целом», - считает глава украинского Минфина Оксана Маркарова.

Напомним, ранее мы обнародовали ТОП-10 наиболее прибыльных банков в Украине по депозитам. В частности, Укргазбанк снизил проценты по депозитам и стал менее привлекательным для вкладчиков.

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Теги: Укргзбанк, Всемирный банк, кредит, акции
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