Несмотря на рост инфляции, Нацбанк опять снизил учетную ставку

В текущем году учетная ставка снижается уже третий раз. Нацбанк прогнозирует, что этот процесс будет продолжаться и в ближайшие годы.

Учетная ставка Нацбанка опять будет снижена, на сей раз - на полпроцента. С 6 сентября она снизится до 16,5%, тогда как до сих пор ее размер составлял 17%. Об этом сообщается на сайте Нацбанка Украины.

Несмотря на то, что в июле показатель инфляции был выше прогнозированного уровня и составлял 9,1%, Нацбанк пошел на снижение процента учетной ставки. По прогнозам, рост инфляции замедляется, хотя и по итогам августа она еще будет выше запланированного показателя. Впрочем, эксперты считают такую тенденцию сезонной и связывают ее с активизацией овощного рынка, которая ежегодно провоцирует всплеск инфляции. Однако с началом осени показатели должны войти в прогнозируемую траекторию.

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Поэтому Нацбанк не стал отказываться от своей стратегии смягчения монетарной политики и снизил учетную ставку. Главное финансовое учреждение страны рассчитывает, что по итогам года удастся выйти на запланированный уровень инфляции. А в конечном итоге планируют выйти на ее 5-процентный показатель. Причем, уже в следующем году.

При этом Нацбанк планирует поэтапно снижать учетную ставку до показателя 8%. Конечно, темпы этого снижения будут зависеть как от экономических, так и от политических факторов. Причем, как внутренних, так и внешних.

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Сегодня наибольшими внешними рисками для финансовой системы Украины являются:

возможное прекращение газового транзита через территорию нашей страны уже со следующего года;

торговые войны между лидерами мировой экономики, которые опосредованно негативно влияют на все национальные экономики;

война на востоке Украины, а также торговые ограничения со стороны России.

Напомним, что с 2021 года украинские банки планируют перейти на круглосуточную работу. Сейчас время приема банковских платежей ограничено с 8:00 до 19:00 часов.

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