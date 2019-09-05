Министр Милованов хочет запустить рынок земли и с нетерпением ждет инвесторов

Глава объединенного Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства рассказал о трех приоритетах своей работы.

Министр Тимофей Милованов, под началом которого объединили два бывших министерства, поделился с медиа-ресурсом НВ основными целями, которых он намеревается достичь. Министерство экономического развития и Министерство АПК, которые, после слияния, вверили заботам бывшего преподавателя экономики Питтсбургского университета, охватывают большой экономический блок, а потому Тимофею Милованову и его подчиненным хватает ежедневных вызовов и задач.

Вместе с тем, он, по просьбе журналистов, выделил три основные цели, которых он намерен достичь.

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В первую очередь, Милованов хочет, чтобы, наконец, стал функционировать рынок земли. Поэтому можно почти со стопроцентной гарантией сказать, что депутаты, таки, упразднят мораторий на продажу земли.

Своей второй целью министр считает большую приватизацию в стране. Он видит в этом огромный плюс для отечественной экономики и мощный импульс для ее развития.

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Третья цель – улучшение бизнес-климата в стране. Как только это ощутят инвесторы, приток денег в экономику Украины уже будет не остановить. Для этого нужно, чтобы отечественные и иностранные инвесторы поверили в возможность честных правил игры так же, как верит в них сам Милованов.

Напомним, ранее мы рассказали о пяти целях нового премьер-министра Алексея Гончарука. За пять лет своей работы он хочет создать в Украине миллион новых рабочих мест.

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