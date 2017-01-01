Курс валют на 6 сентября:гривня опять стала дешевле

Курс доллара на межбанке в продаже снизился на девять копеек – до 25,19 грн/долл, курс в покупке упал на 11 копеек – до 25,16 грн/долл.

Национальный банк Украины на 5 сентября 2019 года повысил курс гривны почти на пять копеек – до 25,31 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 5 сентября.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2531,0639 гривны (+4,7182);

– 100 евро – 2798,8505 гривны (+15,3228).

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В четвертый рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке снизился на девять копеек – до 25,19 грн/долл, курс в покупке упал на 11 копеек – до 25,16 грн/долл.

Напомним, что вчера, 5 сентября, Нацбанк повысил курс гривны более чем на три копейки. Она стоила 25,26 гривны.

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