Курс валют на 6 сентября:гривня опять стала дешевле
Национальный банк Украины на 5 сентября 2019 года повысил курс гривны почти на пять копеек – до 25,31 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 5 сентября.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2531,0639 гривны (+4,7182);
– 100 евро – 2798,8505 гривны (+15,3228).
Читай также: Несмотря на рост инфляции, Нацбанк опять снизил учетную ставку
В четвертый рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке снизился на девять копеек – до 25,19 грн/долл, курс в покупке упал на 11 копеек – до 25,16 грн/долл.
Напомним, что вчера, 5 сентября, Нацбанк повысил курс гривны более чем на три копейки. Она стоила 25,26 гривны.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Полная версия правил