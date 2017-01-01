Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Курс валют на 6 сентября:гривня опять стала дешевле

Комментариев: 0
Курс доллара на межбанке в продаже снизился на девять копеек – до 25,19 грн/долл, курс в покупке упал на 11 копеек – до 25,16 грн/долл.
Гривна укрепилась на 5 копеек
Гривна укрепилась на 5 копеек
www.flickr.com/photos/134562672@N08/

Национальный банк Украины на 5 сентября 2019 года повысил курс гривны почти на пять копеек – до 25,31 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 5 сентября.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2531,0639 гривны (+4,7182);

– 100 евро – 2798,8505 гривны (+15,3228).

Читай также: Несмотря на рост инфляции, Нацбанк опять снизил учетную ставку

В четвертый рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке снизился на девять копеек – до 25,19 грн/долл, курс в покупке упал на 11 копеек – до 25,16 грн/долл.

Напомним, что вчера, 5 сентября, Нацбанк повысил курс гривны более чем на три копейки. Она стоила 25,26 гривны.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: гривна, евро, НБУ, Нацбанк, Межбанк, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, доллар на межбанке
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь