К нам едут ревизоры: в Нацбанке ждут миссию МВФ

Украинское правительство готово к встрече с представителями МВФ, которые на днях прибудут в нашу столицу.

Ко встрече с ревизорами Международного валютного фонда готово и руководство Нацбанка. О чем будут говорить с кредиторами, и какие моменты хотят выяснить в первую очередь, поведал глава Нацбанка Украины Яков Смолий, рассказывает издание Сегодня.

Глава Нацбанка рассказал журналистам, что визитеров из МВФ ждут уже на следующей неделе. Собственно, это совпадает с прогнозом, озвученным ранее премьер-министром Алексеем Гончаруком, который анонсировал визит миссии МВФ в промежутке между 10 и 24 сентября.

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Цель визита очерчена давно: Украина хочет заполучить очередной кредит от Международного валютного фонда, а тот не против его дать. Правда, и у заемщика, и у кредитора есть свои условия. Именно их будут обговаривать в ходе встречи.

Украинскую строну, в первую очередь, интересует объем кредитных денег, а также срок пользования кредитом.

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«Мы ожидаем приезда миссии на следующей неделе. В первую очередь, это будут разговоры о параметрах программы: ее срок, объем. И мы надеемся на успешный исход таких переговоров», - заявил Яков Смолий.

Напомним, что министр финансов Оксана Маркарова рассчитывает на то, что кредит, который мы должны получить в этом году, будет последним займом Украины у МВФ. Она надеется, что нашей стране удастся погасить свои старые долги и больше не брать новых.

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