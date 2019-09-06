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Правительству не стоит торопиться с выкупом долга Украины, - Нацбанк

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ВВП-варранты, которые были выпущены в 2015 году как компенсаторы реструктуризированного госдолга Украины, сегодня беспрецедентно подскочили в цене.
Нацбанк не рекомендует правительству выкупать реструктуризированный долг Украины
Нацбанк не рекомендует правительству выкупать реструктуризированный долг Украины
https://www.flickr.com/photos/134562672@N08/

До сих пор за эти ценные бумаги давали не более 88% от их номинальной стоимости, однако ныне стоимость  варрантов подскочила до 92,43% от номинала.  Это произошло на  фоне заявлений правительства о том, что оно намерено добиться, за ближайшие пять  лет, увеличить ВВП Украины на 40%.  Некоторые эксперты видят в этом тревожную тенденцию и советуют  правительству Украины как можно скорее избавиться от этих ценных бумаг. То есть выкупить их у держателей и, таким образом, избавиться от лишних трат. Однако Нацбанк советует не торопиться с продажей варрантов, сообщает Сегодня.

Даже если правительству Гончарука удастся совершить обещанное экономическое чудо и достичь такого прироста ВВП, ничего трагического в этом нет. Хотя, конечно, тогда по реструктуризированному долгу придется выплатить гораздо большую сумму, чем 3,2 миллиарда долларов. (Именно такая сумма долга была в 2015 году конвертирована в варранты.)

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Однако, как заметил заместитель главы Нацбанка Олег Чурий, нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что Украина не платит процентов по варрантам. Поэтому проблему нужно рассматривать комплексно и не торопиться рубить с плеча, считает банкир.

Напомним, что от начала года ВВП Украины вырос на 4%. А общегодовой его прирост прогнозируют на уровне 3%. 

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Теги: Нацбанк, ВВП, госдолг
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  06.09.2019, 10:25
Оценка:  -2
гость
Беня все одно уговорить Зелю грохнуть дефолт, и вообще выкупать ничего не придется.
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