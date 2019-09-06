Правительству не стоит торопиться с выкупом долга Украины, - Нацбанк

ВВП-варранты, которые были выпущены в 2015 году как компенсаторы реструктуризированного госдолга Украины, сегодня беспрецедентно подскочили в цене.

До сих пор за эти ценные бумаги давали не более 88% от их номинальной стоимости, однако ныне стоимость варрантов подскочила до 92,43% от номинала. Это произошло на фоне заявлений правительства о том, что оно намерено добиться, за ближайшие пять лет, увеличить ВВП Украины на 40%. Некоторые эксперты видят в этом тревожную тенденцию и советуют правительству Украины как можно скорее избавиться от этих ценных бумаг. То есть выкупить их у держателей и, таким образом, избавиться от лишних трат. Однако Нацбанк советует не торопиться с продажей варрантов, сообщает Сегодня.

Даже если правительству Гончарука удастся совершить обещанное экономическое чудо и достичь такого прироста ВВП, ничего трагического в этом нет. Хотя, конечно, тогда по реструктуризированному долгу придется выплатить гораздо большую сумму, чем 3,2 миллиарда долларов. (Именно такая сумма долга была в 2015 году конвертирована в варранты.)

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Однако, как заметил заместитель главы Нацбанка Олег Чурий, нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что Украина не платит процентов по варрантам. Поэтому проблему нужно рассматривать комплексно и не торопиться рубить с плеча, считает банкир.

Напомним, что от начала года ВВП Украины вырос на 4%. А общегодовой его прирост прогнозируют на уровне 3%.

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