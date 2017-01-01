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В Пенсионном фонде рассказали, от каких факторов зависит размер пенсии

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Размер пенсионной выплаты зависит от длительности страхового стажа и размера официальной заработной платы.
Замглавы ПФУ Ирина Ковпашко
Замглавы ПФУ Ирина Ковпашко
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Заместитель председателя Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко рассказала, от каких факторов зависит размер пенсионной выплаты по возрасту. Об этом сообщает пресс-служба.

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“Размер пенсии по возрасту зависит от двух показателей, на которые человек может влиять, чтобы получить достойную пенсию: продолжительность страхового стажа и размер официальной заработной платы“ – отметила Ковпашко.

Для расчета пенсии засчитываются определенные периоды с 2000 года по данным системы персонифицированного учета и до 2000 года по справкам предприятий или архивных учреждений.

Предприятие не имеет права отказывать в выдаче таких справок, поскольку это их обязанность. В этот период предприятие по отношению к работнику было страхователем. И одним из его обязанностей является хранение данных о заработной плате своих сотрудников не менее 75 лет – подчеркнула замглавы ПФУ

Ранее сообщалось о том, что Пенсионный фонд запустил онлайн сервис. В ближайшее время Пенсионный фонд ожидает запуск мобильного приложения.

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Теги: Пенсионный фонд, ирина ковпашко, пенсия по возрасту
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