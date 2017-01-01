Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нацбанк разрешил обслуживать граждан Украины по загранпаспортам - СМИ

Комментариев: 0
Остальные документы, удостоверяющие личность, кроме украинского и загранпаспорта, не принимаются банкирами во внимание.
Теперь в банках будут обслуживать и по загранпаспортам
Теперь в банках будут обслуживать и по загранпаспортам
depositphotos.com

Нацбанк пошел на небольшую уступку для украинских граждан. Отныне банковские услуги будут предоставляться клиентам не только с внутренним украинским паспортом, но и с загранпаспортом, сообщает UBR.

Читай также: К нам едут ревизоры: в Нацбанке ждут миссию МВФ

До сих пор в отечественных банках разрешено было обслуживать лишь клиентов, предъявивших внутренний украинский паспорт. Однако теперь можно использовать еще один документ.

«Идентификация и верификация физического лица-резидента на территории Украины может осуществляться также на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу», — сообщается НБУ.

Прочие документы, удостоверяющие личность, по-прежнему нельзя использовать в банках. То есть с водительским удостоверением, удостоверением личности моряка, каким-либо служебным удостоверением, а также с документами инвалида или участника войны клиентов не будут обслуживать.

Напомним, что Нацбанк снизил учетную ставку для коммерческих банков. Национальный регулятор обещает ее постепенно снижать до 8%-го уровня.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram  

Поделись:
Теги: Нацбанк, загранпаспорт, клиенты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь