Нацбанк разрешил обслуживать граждан Украины по загранпаспортам - СМИ

Остальные документы, удостоверяющие личность, кроме украинского и загранпаспорта, не принимаются банкирами во внимание.

Теперь в банках будут обслуживать и по загранпаспортам depositphotos.com

Нацбанк пошел на небольшую уступку для украинских граждан. Отныне банковские услуги будут предоставляться клиентам не только с внутренним украинским паспортом, но и с загранпаспортом, сообщает UBR.

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До сих пор в отечественных банках разрешено было обслуживать лишь клиентов, предъявивших внутренний украинский паспорт. Однако теперь можно использовать еще один документ.

«Идентификация и верификация физического лица-резидента на территории Украины может осуществляться также на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу», — сообщается НБУ.

Прочие документы, удостоверяющие личность, по-прежнему нельзя использовать в банках. То есть с водительским удостоверением, удостоверением личности моряка, каким-либо служебным удостоверением, а также с документами инвалида или участника войны клиентов не будут обслуживать.

Напомним, что Нацбанк снизил учетную ставку для коммерческих банков. Национальный регулятор обещает ее постепенно снижать до 8%-го уровня.

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