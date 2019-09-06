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"Пустая трата денег": Дубилет запретил блокноты с золотым тиснением

Комментариев: 1
Министр Кабмина рассказал о нововведении.
Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет
Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет
facebook.com

Министр Кабинета Министров рассказал о решении запретить закупку дорогой канцелярии, в том числе, и блокнотов с золотым тиснением. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

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“Кабмин в режиме нон-стоп занимается производством всевозможных блокнотов. Некоторые из них - с золотым тиснением. Обычно это пустая трата денег даже для частных компаний, а для Кабмина - и подавно. Поручил прекратить закупки чего-либо, кроме бумаги А4 и А5“ - заявил министр.

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Ранее сообщалось о том, что Кабмин планирует отменить бумажный документообмен между госучреждениями.

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Теги: дмитрий дубилет, Кабмин, канцелярия, инстаграм
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Комментариев (1)
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ХікХікАпіркіт  (аноним)  06.09.2019, 13:34
Оценка:  0
ХікХікАпіркіт
Так это же Каха Каладзе)))))
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