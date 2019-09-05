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Проект Электронная столица: Что это, сколько стоит и когда внедрят

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Программа запланирована на период с 2015 по 2022 год.
Программа Электронная Столица создана для развития города
Программа Электронная Столица создана для развития города
depositphotos.com

В 2015 году горсовет города Киева утвердил программу Электронная столица, что означало разработку и внедрение новых методов доступа к информации и предоставлению админуслуг. В период с 2015 по 2017 годы на данный проект было потрачено 254 миллиона гривен.

Об этом сообщает Слово и Дело.

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Коммунальное предприятие Информатика было задействовано в реализации 10 программ и получило 330,6 миллионов гривен. При этом неэффективно было потрачено 48 миллионов – предприятие приобрело системы видеонаблюдения по завышенным ценам.

Еще одно предприятие из-за которого городской бюджет потерял 85,2 миллиона гривен – Киевтелесервис. Предприятие закупило кабель по завышенным ценам и 13, 5 км кабеля потеряло.

Как была выполнена программа Электронная Столица в 2015-2017 годах
Как была выполнена программа Электронная Столица в 2015-2017 годах
Слово и Дело

  • Как будет реализовываться Электронная Столица в 2019-2022 годах

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На реализацию проекта дополнительно будет выделено 7,3 миллиарда гривен. Эти деньги потратят на Kyiv Smart City, безопасность дорожного движения, Единый диспетчерский центр мониторинга работы транспорта, единый электронный билет и т д.

Программа Электронная Столица на 2019-2022 годы
Программа Электронная Столица на 2019-2022 годы
Слово и Дело

Ранее сообщалось, что “стеклянный мост“ Кличко является одним из самых дорогих “провальных“ объектов инфраструктуры за 4 года. Самым дорогим “провальным“ проектом за последние 4 года стал новый защитный саркофаг ЧАЭС за 2,1 млрд евро.

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Теги: Киев, электронная столица, инфографика
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