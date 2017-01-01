"Меньше говорить - больше делать": Глава ГФС Верланов назвал основные задачи

По мнению главы ГФС, "налоговая должна аккумулировать все усилия для наполнения бюджета".

ГФС аккумулирует все усилия для наполнения бюджета. Для этого будет осуществлен подробный анализ всех внешних и внутренних факторов, влияющих на выполнение показателей. Об этом заявил глава ГФС Сергей Верланов.

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Верланов назвал две основные задачи, которые стоят перед новой налоговой. Первое, это - обслуживание налогоплательщиков.

“Налоговая должна быть сервисной и инновационной службой, партнером для бизнеса“ - считает глава ГФС.

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Вторая задача - выполнение доходной части бюджета, над которой в налоговой активно работают. При максимальном развитии сервисов будет расти добровольность уплаты налогов, и, соответственно, увеличится и доходная часть бюджета.

Стиль новой налоговой - меньше говорить и больше делать. Мы будем работать на результат, который отобразится в конкретных цифрах - поступлениях в бюджет, - подчеркнул глава ГФС

Ранее Верланов рассказал о всеобщей налоговой амнистии в Украине. Главный налоговик страны рассказал по каким ставкам может проводиться налоговая амнистия.

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