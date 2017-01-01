Три в одном: Чьи функции возьмет на себя Бюро финансовых расследований

В работу БФР, которое будет создано в Украине,не имеет права вмешиваться никто, однако оно будет подконтрольно Кабмину и непосредственно министру финансов.

В Украине, в ближайшем будущем, должно появиться бюро финансовых расследований, которое возьмет на себя функции нескольких силовых служб. О том, чем будет заниматься БФР, кого заменит, и кому будет подчиняться, рассказывает медиа-ресурс НВ Бизнес.

БФР создается с целью предотвращения, выявления и расследования финансовых преступлений, которые вредят обществу. Соответствующий законопроект о создании БФР уже зарегистрирован в Верховной Раде, и президент Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы он был принят до 1 декабря нынешнего года.

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Собственно, и до создания этой структуры в Украине уже боролись с финансовой преступностью. Однако все эти усилия были разрознены, распылены по разным силовым структурам и малоэффективны. В частности, этим занимались ОБЭП, СБУ и Налоговая милиция. Нередко их работа пересекалась и дублировалась.

Более того, считает творец нового закона Даниил Гетьманцев, возглавляющий в парламенте комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, все эти структуры нередко и сами становились источниками финансовых преступлений.

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Теперь же все будет находиться “под одной крышей“. Это если рассматривать буквально. На самом же деле, никто никого “крышевать“ не будет, ибо, по закону, абсолютно никто не будет иметь права вмешиваться в работу БФР. Даже глава Минфина и премьер-министр, под патронажем которых будет находиться этот орган.

Следует отметить, что кроме чисто следовательских функций, работники БФР смогут еще совмещать и функции полиции. В частности, они будут иметь право устанавливать средства слежения, проникать в жилища и даже пользоваться огнестрельным оружием.

Напомним, что недавно Кабмин ликвидировал экономическое подразделение полиции. Премьер считает, что полиция не должна вмешиваться в деятельность бизнеса.

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