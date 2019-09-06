Обратный ход: Украинская ГТС готовится к реверсным поставкам газа

Перед началом отопительного сезона произвели проверка отечественной ГТС на прокачку газа в реверсном направлении.

Украинская газотранспортная система еще раз продемонстрировала готовность пропускать голубое топливо как в прямом направлении, так и в обратном, сообщает пресс-служба Укртрансгаза. Испытания в реверсном режиме проводились для того, чтобы выявить все возможные неполадки еще до начала отопительного сезона. Как известно, в последние годы, Украина получает газ по реверсу из Европы. Поэтому безотказная работа ГТС в режиме обратно прокачки крайне важна.

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В частности, на одном из участков газопровода “Союз“ проводилась реверсная прокачка газа. Испытания проводились в течение трех дней. При этом, говорится в сообщении поставка газа в западном направлении шла в привычном режиме. Таким образом, украинская ГТС еще раз продемонстрировала свою универсальность и возможность работать в любых условиях. Такие широкие возможности обеспечивает широкая разветвленность газотранспортной сети.

“Результаты теста зафиксировали стабильную работу оборудования и всех газоперекачивающих агрегатов, таким образом, подтвердили готовность и способность реверсной схемы к функционированию в штатном режиме“, - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что Украина готова к переговорам к переговорам по транзиту газа в трехстороннем формате. Срок действующего договора по транзиту истекает уже в конце этого года.

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