Госслужащим Украины могут почти на треть увеличить зарплату

Изменения в систему оплаты государственных служащих предусматривают увеличение должностного оклада и отказ от надбавок.

Украинских госслужащих ожидают серьезные изменения в системе оплаты их труда. Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на интервью, которое дал этому изданию Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Константин Ващенко.

Собеседник, в частности, сообщил, что его служба подготовила концепцию реформирования оплаты труда госслужащих. Концепция предусматривает кардинальные изменения в оплате труда чиновников. Если при существующей ныне системе, львиная доля их зарплаты приходится на всевозможные надбавки, то теперь акцент будет смещен на должностной оклад. Именно он будет составлять основу зарплаты.

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При этом все остальные надбавки намереваются упразднить. Оставят лишь надбавку за выслугу лет, которая, по мнению создателей новой концепции, должна стимулировать людей к длительному пребыванию на государственной службе. Премиальные не отменят совсем, однако их величину намерены ограничить 30% служебного оклада.

При внедрении всех этих новшеств, прогнозирует чиновник, зарплата госслужащих должна вырасти в среднем на 30%.

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