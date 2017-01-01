Александр Данилюк попытался объяснить позицию властей по продаже Мотор Сич

Секретарь СНБО считает, что Украина должна из этой сделки получить максимум выгоды для себя.

Вопрос о продаже компании Мотор Сич остается в центре внимания украинского общества уже несколько недель кряду. Пообщавшись с советником президента Трампа Джоном Болтоном, секретарь СНБО Александр Данилюк решил прокомментировать продажу одного из флагманов отечественного ОПК, сообщает Ради Свобода.

«Да, действительно, мы это обсуждали... Я тоже согласен, что Украина... Ну, позиция Джона Болтона, что Украина должна придерживаться своих интересов. И именно с такой точки зрения мы и формируем свою позицию“, - изрек Данилюк.

Читай также: Украина освоила выпуск лопастей для вертолетов Ми-24

При этом еще более уклончиво он ответил на прямо заданный вопрос о продаже компании.

«Все с точки национальных интересов», - сообщил секретарь СНБО.

При этом он не стал заострять внимание на том, что купля-продажа уже фактически состоялась, и теперь осталось лишь дождаться согласования от Антимонопольного комитета Украины.

Ранее мы писали, что самым заядлым прогульщиком заседаний Верховной Рады прошлого созыва оказался президент Мотор Сич Вячеслав Богуслаев. Он же оказался и самым богатым из депутатов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram