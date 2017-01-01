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Александр Данилюк попытался объяснить позицию властей по продаже Мотор Сич

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Секретарь СНБО считает, что Украина должна из этой сделки получить максимум выгоды для себя.
Данилюк считает, что продажа компании Мотор Сич должна принести выгоду Украине
Данилюк считает, что продажа компании Мотор Сич должна принести выгоду Украине
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Вопрос  о продаже компании Мотор Сич остается в центре внимания украинского общества уже несколько недель кряду. Пообщавшись с советником президента Трампа Джоном Болтоном, секретарь СНБО Александр Данилюк решил прокомментировать продажу одного из флагманов отечественного ОПК, сообщает Ради Свобода.

«Да, действительно, мы это обсуждали... Я тоже согласен, что Украина... Ну, позиция Джона Болтона, что Украина должна придерживаться своих интересов. И именно с такой точки зрения мы и формируем свою позицию“, - изрек Данилюк.

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При этом еще более уклончиво он ответил на прямо заданный вопрос о продаже компании.

«Все с точки национальных интересов», - сообщил секретарь СНБО.

При этом он не стал заострять внимание на том, что купля-продажа уже фактически состоялась, и теперь осталось лишь дождаться согласования от Антимонопольного комитета Украины.

Ранее мы писали, что самым заядлым прогульщиком заседаний Верховной Рады прошлого созыва оказался президент Мотор Сич Вячеслав Богуслаев. Он же оказался и самым богатым из депутатов.

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Теги: Александр Данилюк, Мотор Сич, продажа, китайцы
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