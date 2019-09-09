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"Бесценная": Что можно купить за одну гривну

Комментариев: 4
Оказывается, на одну гривну все-таки можно сделать кое-какие закупки.
Гривна за двадцать лет изрядно подешевела
Гривна за двадцать лет изрядно подешевела
www.flickr.com

Два десятилетия назад, когда гривна только появилась на просторах отечественной экономики, за нее можно было накормить среднестатистического гражданина. В частности, за одну гривну можно было приобрести батон, пакет молока, картофель и даже мороженое на десерт, подсчитали журналисты “Сегодня“. Они же попытались выяснить, чем можно разжиться на такую сумму в нынешнем году.

При  этом опрошенные граждане не смогли назвать хотя бы что-то из предметов ежедневного употребления, что можно было бы купить за такие деньги. На ум приходили разве что спички. Да и и то упаковка спичек стоит минимум 3,5 гривны. Но, как оказалось, все же что-то можно приобрести и на такие “деньжищи“. Хотя покупательная способность гривны оказалась невелика.

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Из нематериального – три конверта без марок. А вот среди продуктов оказалось сложно что-либо выбрать на такую сумму. И все же дотошным журналистам удалось и это. В частности, оказалось, что за гривну можно купить одно яйцо. В такую же сумму сумела «вписаться» тщедушная груша. А еще оказалось, что за такие деньги можно купить четыре сушки.

Конечно, едва ли чего-то из вышеперечисленного хватит для того, чтобы поесть, однако “заморить червяка“ все-таки можно.

Напомним, что украинской гривне исполнилось 23 года. Ее печатают с использованием украинского льна, по самым современным технологиям.

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Теги: Гривна, продукты, покупательная способность
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Комментариев (4)
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zadneprohodchik    09.09.2019, 11:51
Оценка:  0
zadneprohodchik
костер развести, и все.
Антибес    09.09.2019, 11:47
Оценка:  0
Антибес
А лучше всего 1 металлическую гривну положить на рельсы под трамвай.А затем довести её и сделать прекрасную"пису"...
vanquish70    09.09.2019, 11:41
Оценка:  0
vanquish70
2 коробки спичек ! Это Победа !
Sancho-s    09.09.2019, 11:38
Оценка:  +1
Sancho-s
Можно сделать самолётик, а потом коры погрызть в парке))))
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