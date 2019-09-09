"Бесценная": Что можно купить за одну гривну

Оказывается, на одну гривну все-таки можно сделать кое-какие закупки.

Два десятилетия назад, когда гривна только появилась на просторах отечественной экономики, за нее можно было накормить среднестатистического гражданина. В частности, за одну гривну можно было приобрести батон, пакет молока, картофель и даже мороженое на десерт, подсчитали журналисты “Сегодня“. Они же попытались выяснить, чем можно разжиться на такую сумму в нынешнем году.

При этом опрошенные граждане не смогли назвать хотя бы что-то из предметов ежедневного употребления, что можно было бы купить за такие деньги. На ум приходили разве что спички. Да и и то упаковка спичек стоит минимум 3,5 гривны. Но, как оказалось, все же что-то можно приобрести и на такие “деньжищи“. Хотя покупательная способность гривны оказалась невелика.

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Из нематериального – три конверта без марок. А вот среди продуктов оказалось сложно что-либо выбрать на такую сумму. И все же дотошным журналистам удалось и это. В частности, оказалось, что за гривну можно купить одно яйцо. В такую же сумму сумела «вписаться» тщедушная груша. А еще оказалось, что за такие деньги можно купить четыре сушки.

Конечно, едва ли чего-то из вышеперечисленного хватит для того, чтобы поесть, однако “заморить червяка“ все-таки можно.

Напомним, что украинской гривне исполнилось 23 года. Ее печатают с использованием украинского льна, по самым современным технологиям.

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