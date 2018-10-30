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В Украине растут цены на жилье: Что спровоцировало их скачок

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Жилье будет дорожать из-за роста цен на его строительство.
В Украине стало дорожать жилье
В Украине стало дорожать жилье
depositphotos.com

Тот, кто рассчитывал купить  квартиру по нынешним недорогим ценам, должен поторопиться. В Украине стало дорожать жилье, сообщает profidom. Причина удорожания жилья кроется, в первую очередь, в общем подорожании  его строительства. А цена строительства, в свою очередь, складывается из двух составляющих: стоимость стройматериалов и стоимость самих строительно-монтажных работ. Обе эти составляющие стали обходиться дороже.

В частности, по подсчетам экономистов, стоимость бетона подскочила в среднем на 10%. Кладочный  раствор также вырос в цене примерно на столько же. Утеплитель «изоват фасад» стал дороже на 6%, а газоблоки подорожали на 4,5%. На фоне этого тотального удорожания падение цены демонстрирует только арматура. Хотя, в течение года, она также была подвержена ценовым качелям, однако по итогам 8 месяцев она стала дешевле на 10%. Но, в общем, стоимость стройматериалов все равно возросла.

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Однако еще большее влияние на стоимость жилья оказывает оплата труда строителей и монтажников. Это связано не только с периодическим повышением минимальной зарплаты., но и, в первую очередь, с массовым оттоком рабочей силы за рубеж.

Люди, мало-мальски владеющие ремеслом, уезжают на заработки за границу. Из-за этого отечественные работодатели вынуждены увеличивать оплату за труд, чтобы хоть как-то удержать работников.

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Поэтому, по итогам 2019 года, ожидают 12-15-процентного роста себестоимости строительства жилья. Это неизбежно приведет и к его удорожанию. Правд, по прогнозам экономистов, квартиры подорожают не так существенно: на 3-4% в окрестностях столицы и на 1,5-2% в самом Киеве.

Напомним, ранее мы уже уже писали, что стоимость квартир в пригороде Киева выросла на 4%. Более всего подорожало жилье, расположенное в радиусе 5-10 километров от столицы.

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Теги: Украина, жилье, строительство, цена
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