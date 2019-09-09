От каких денег жителям Украины нужно поторопиться избавиться

В октябре некоторые украинские монеты уже не будут принимать в торговых сетях.

Некоторые отечественные монеты “доживают“ последние дни. С октября этого года они уже отойдут в историю. Речь идет о монетах номиналом в 1, 2 и 5 копеек, сообщает antikor.

Дело в том, что ныне стоимость всех товаров кратна десяти копейкам, а потому в деньгах меньшего номинала уже нет необходимости. Глава Нацбанка Яков Смолий говорит, что до 20 сентября имеющиеся у граждан “залежи“ мелких монет можно будет обменять в любом банке. А ПриватБанк, Ощадбанк и Аваль будут принимать их на обмен по 30 сентября.

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После этой даты те, кто не успел обменять монеты, смогут разве что сделать из них ожерелье – в память об инфляции.

За этим процессом последует другой: начнут постепенно изымать из обращения монеты достоинством в 25 копеек. Но пока они не теряют своей покупательной способности. Такая же участь ожидает и бумажные купюры в 2, 5 и 10 гривен. Они не исчезнут совсем, их просто заменят монетами соответствующего номинала. Правда, внедрят лишь монеты достоинством 5 и 10 гривен. Это связано с тем, говорит глава Нацбанка, что бумажные деньги достоинством от 1 гривны до 10 весьма недолговечны и обычно не служат более года.

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Кроме этого, вводят банкноту достоинством в тысячу гривен. Это связано с тем, что доходы украинцев увеличились, и уже есть потребность в такой купюре.

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