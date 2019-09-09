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От каких денег жителям Украины нужно поторопиться избавиться

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В октябре некоторые украинские монеты уже не будут принимать в торговых сетях.
С 1 октября монеты номиналом 1,2 и 5 копеек не будут использовать
С 1 октября монеты номиналом 1,2 и 5 копеек не будут использовать
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Некоторые отечественные монеты “доживают“ последние дни. С октября этого года они уже отойдут в историю. Речь идет о монетах номиналом в 1, 2 и 5 копеек, сообщает antikor.

Дело в том, что ныне стоимость всех товаров кратна десяти копейкам, а потому в деньгах меньшего номинала уже нет необходимости. Глава Нацбанка Яков Смолий говорит, что до 20 сентября имеющиеся у граждан “залежи“ мелких монет можно будет обменять в любом банке.  А ПриватБанк, Ощадбанк и Аваль будут принимать их на обмен по 30 сентября.

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После этой даты те, кто не успел обменять монеты, смогут разве что сделать из них ожерелье – в память об инфляции.

За этим процессом последует другой: начнут постепенно изымать из обращения монеты достоинством в 25 копеек. Но пока они не теряют своей покупательной способности. Такая же участь ожидает и бумажные купюры в 2, 5 и 10 гривен. Они не исчезнут совсем, их просто заменят монетами соответствующего номинала. Правда, внедрят лишь монеты достоинством 5 и 10 гривен. Это связано с тем, говорит глава Нацбанка, что бумажные деньги достоинством от 1 гривны до 10 весьма недолговечны и обычно  не служат более года.

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Кроме этого, вводят банкноту достоинством в тысячу гривен. Это связано с тем, что доходы украинцев увеличились, и уже есть потребность в такой купюре.

Ранее мы писали, что мировые центробанки купили рекордные объемы золота. За певое полугодие 2019 общемировой спрос на золото вырос до трехлетнего макисмума.

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Теги: Украина, монеты, гривна
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Комментариев (3)
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Тисс    09.09.2019, 13:06
Оценка:  +1
Тисс
Зеленскому надо подумать о том, чтобы ввести банкноты на полимерной основе, вместо штампования малоценных кругляшек!
МаюРацию    09.09.2019, 12:59
Оценка:  0
МаюРацию
Кроме этого, вводят банкноту достоинством в тысячу гривен. Это связано с тем, что доходы украинцев увеличились, и уже есть потребность в такой купюре.(с) А в Венесуэле люди так зарабатывают, что страна не успевает деньги печатать
ПНХ    09.09.2019, 12:50
Оценка:  +1
ПНХ
скоро как купоны будут, проезд в маршрутке 100 000 был)))))
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