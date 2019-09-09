"Неожиданно и приятно": Украине повысили кредитный рейтинг

Финансовые позиции нашей страны признаны достаточно прочными.

Международное агентство Fitch Ratings, которое оценивает финансовые рейтинги государств, увеличило кредитный рейтинг Украины. Это произошло неожиданно для нашей страны. Ранее ее кредитный рейтинг оценивали в “В-“. Теперь же он поднялся до “В“, сообщает сайт агентства.

Международные эксперты отмечают несколько положительных моментов, повлиявших на кредитный рейтинг нашей страны. Они считают, что в Украине улучшилась макроэкономическая стабильность. На фоне сокращения долгов населения и улучшения политической стабильности внутри страны это выглядит весьма благоприятно.

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Позитивным сигналом является также высокий уровень поддержки президента Владимира Зеленского населением, а также тот факт, что парламентское большинство имеет полный контроль над правительством. При этом политические позиции украинского правительства, как никогда, сильны.

“Преемственность макроэкономической политики, заявленная приверженность нового правительства структурным реформам и взаимодействие с международными финансовыми организациями означают, что Fitch ожидает дальнейшего повышения кредитоспособности”, - пишут на сайте агентства

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Хорошим положительным сигналом является также намерение правительства договориться об очередном транше с МВФ. Вероятней всего, договоренность будет достигнута. А значит Украина сможет регулярно платить по внешним долгам, а заодно получит финансовый импульс для становления своей экономики.

Напомним, что в Украине ждут миссию МВФ. Будут договариваться о сроках, размере и условиях очередного кредита.

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