"Неожиданно и приятно": Украине повысили кредитный рейтинг
Международное агентство Fitch Ratings, которое оценивает финансовые рейтинги государств, увеличило кредитный рейтинг Украины. Это произошло неожиданно для нашей страны. Ранее ее кредитный рейтинг оценивали в “В-“. Теперь же он поднялся до “В“, сообщает сайт агентства.
Международные эксперты отмечают несколько положительных моментов, повлиявших на кредитный рейтинг нашей страны. Они считают, что в Украине улучшилась макроэкономическая стабильность. На фоне сокращения долгов населения и улучшения политической стабильности внутри страны это выглядит весьма благоприятно.
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Позитивным сигналом является также высокий уровень поддержки президента Владимира Зеленского населением, а также тот факт, что парламентское большинство имеет полный контроль над правительством. При этом политические позиции украинского правительства, как никогда, сильны.
“Преемственность макроэкономической политики, заявленная приверженность нового правительства структурным реформам и взаимодействие с международными финансовыми организациями означают, что Fitch ожидает дальнейшего повышения кредитоспособности”, - пишут на сайте агентства
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Хорошим положительным сигналом является также намерение правительства договориться об очередном транше с МВФ. Вероятней всего, договоренность будет достигнута. А значит Украина сможет регулярно платить по внешним долгам, а заодно получит финансовый импульс для становления своей экономики.
Напомним, что в Украине ждут миссию МВФ. Будут договариваться о сроках, размере и условиях очередного кредита.
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