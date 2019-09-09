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Время скупать "зелень": Доллар продолжает пасовать перед гривной

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С начала текущего года украинская национальная валюта укрепилась на 9%.
Гривна продолжает укрепляться по отношению к доллару
Гривна продолжает укрепляться по отношению к доллару
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Гривна продолжает беспрецедентное укрепление по отношению к доллару. С начала нынешнего года отечественная валюта стала крепче на 9%, а если брать показатель последних 12 месяцев, то гривна сумела укрепиться почти на 13%, сообщает старший аналитики Альпари Вадим Иосуб.

За истекшую неделю курс доллара по отношению к гривне снизился на 0,2-0,9%.

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В частности, за истекших семь дней Нацбанк Украины снизил официальный курс американской валюты с 25,14 до 25,09 гривны, что составляет -0,2%. На межбанке  в прошлый понедельник за доллар предлагали 25,28 гривны, а сегодня лишь 25,04. Соответственно, неделю назад его можно было купить  за 25,30 гривны, а сегодня уже за 25,07. То есть, откат в цене доллара составляет 0,9%.

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 25,06/25,31 до 24,95/25,22 (-0,4%/-0,3%). При этом ценовой коридор между средней продажей и средней покупкой  вырос с 1,0% до 1,1% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей.

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Таким образом, украинская гривна демонстрирует беспрецедентное укрепление по отношению к доллару. По темпам укрепления ее опережает лишь турецкая лира. На этой неделе курс доллара может опуститься под отметку 25 гривен. При этом стоимость доллар на межбанке может колебаться вокруг 24,8 гривны, а в банках за единицу наличной американской валюты могут давать от 24,8 до 25,1 гривны.

Ранее мы писали, что мировой капитал прячет в оффшорах около 7 триллионов долларов. Это составляет почти десятую часть всех доходов человечества.

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Теги: Гривна, доллар, Нацбанк, межбанк, стоимость, курс валют
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гость  (аноним)  09.09.2019, 14:54
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гость
Зомбирование люмпенов. Скупать - скупать- скупать- .............
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