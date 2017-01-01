Милованов рассказал, как оживить экономику Украины и улучшить жизнь людей

Глава одного из ведущих министерств страны считает, что в Украине параллельно существует два государства: для образованных и богатых и для работников с низкой квалификацией.

Глава министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что в Украине нужно срочно начинать массовую переквалификацию работников. Эту мысли он озвучил в своем интервью НВ.

Без этого процесса, считает чиновник, все позитивные экономические сдвиги будут обречены. Ибо в итоге любых экономических преобразований должно быть повышение жизненного уровня граждан. У нас же пока, если даже вкладываются инвестиции и создаются новые высокотехнологичные производства, то эти процессы охватывают лишь одну часть граждан.

«Когда мы вкладываем инвестиции, … мы создаем еще больше рабочих мест для людей, разбирающихся в высоких технологиях. И уничтожаем рабочие места на тех рынках, где они не нужны», - заявляет Милованов.

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Поэтому он считает, что в стране нужно начинать масштабную переквалификацию граждан. Их нужно приучать к работе в конкурентных условиях, к обслуживанию высокотехнологичных рабочих мест. Только тогда они смогу быть конкурентными на рынке труда и смогут конвертировать полученные профессиональные навыки в хорошую зарплату.

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Поэтому Тимофей Милованов считает, что власть должна идти на рискованные шаги, если действительно хочет достичь качественно нового уровня жизни украинцев. Для этого нужно много инвестиций. И сегодня многое зависит от того, насколько инвесторы поверят новой украинской власти. Если поверят, то будут активно вкладывать свой капитал в экономику Украины.

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