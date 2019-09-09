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Прятать день в оффшорах станет сложнее: Кабмин готовит новые законы

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Законопроекты, поданные правительством, будут способствовать сотрудничеству Украины с другими государствами в сфере налогообложения.
Кабмин хочет ратифицировать международные соглашения по налогобложению
Кабмин хочет ратифицировать международные соглашения по налогобложению
depositphotos.com

Правительство подготовило шесть новых законопроектов по ратификации межправительственных соглашений,  касающихся налогообложения, сообщает УНН.

Речь, в частности идет о ратификации соглашения между правительствами нашей страны и США, которое должно способствовать выполнению налоговых норм и применению существующего закона США, касающегося налоговых требований к счетам иностранных граждан.

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По словам представителя Кабмина в парламенте Ирины Верещук, правительство также уже готово внести законопроекты, касающиеся внесения изменений в Конвенции между украинским правительством и правительствами Великобритании, Кипра, Турции, Малайзии и Швейцарии. Эти изменения помогут избежать дойного налогообложения, а также уклонению от налогов на доходы. Эти законопроекты будут включены в повестку дня сессии без предварительного голосования.

Кроме этого, в парламенте уже зарегистрированы три законопроекта, требующие немедленного рассмотрения – до 10 сентября. Один из них – изменения в Бюджетный кодекс Украины. Законопроект предусматривает создание долгового агентства для управления госдолгом страны.  Без принятия этого закона не возможна полноценна работа над проектом государственной сметы на следующий год. Еще один законопроект предусматривает изменения в Налоговый кодекс, связанные в ратификацией соглашения между Украиной и США о применении американского закона о налоговых требованиях к счетам иностранцев.

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Если эти законопроекты будут проголосованы, то контролирующие органы получат доступ к банковским тайнам вкладчиков.

Напомним, президент Владимир Зеленский поставил задачи правительству по ликвидации незаконного игорного бизнеса по незаконной добыче янтаря. Они должны быть легализированы до 1 октября. 

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Теги: Кабмин, законопроекты, Ирина Верещук, налогообложение
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serega_mp    09.09.2019, 17:56
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