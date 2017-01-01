Переговоры по транзиту газа через украинскую ГТС состоятся 19 сентября – СМИ

В конце 2019 года истекает действующий договор транзита российского газа через украинскую ГТС.

Уже скоро состоятся переговоры о транзите газа через украинскую ГТС depositphotos.com

Уже через 10 дней, 19 сентября, в Брюсселе состоятся трехстроонние переговоры о транзите газ через Украину. Участниками этого непростого разговора будут Украина, Россия и Евросоюз. О дате переговоров сообщили мировые СМИ, ссылаясь на информацию, полученную из разных источников. В частности, о точной дате переговоров сообщил в своем Twitter журналист Радио Свобода, работающий в Брюселле, Рикард Джозвяк.

“По данным источников, газовый триалог между Европейской Комиссией, Украиной и Россией состоится в Брюсселе 19 сентября“, - написал он в своей публикации.

Жуналист сообщил, что переговоры состоятся 19 сетнября twitter.com/RikardJozwiak

Читай также: Украина готова к переговорам по транзиту газа в трехстороннем формате

Чуть позже это подтвердил и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. Это событие он также анонсировал с своем Twitter.

«Рад сообщить, что 19 сентября я примут участие в следующем этапе переговоров по транзиту газа. Я убежден, что этот факт послужит сильным позитивным сигналом для рынка, а также потребителей в преддверии зимнего сезона», написал господин Шефчович.

Вице-президент Еврокомис считает, чтоь транзитные переговоры будут позитивным сигналом для рынка twitter.com/MarosSefcovic

Напомним, что уже более 7 тысяч украинских семей купили газ “про запас“. Приобрести его по “летней“ цене можно до 25 сентября.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram