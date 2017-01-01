Переговоры по транзиту газа через украинскую ГТС состоятся 19 сентября – СМИ
Уже через 10 дней, 19 сентября, в Брюсселе состоятся трехстроонние переговоры о транзите газ через Украину. Участниками этого непростого разговора будут Украина, Россия и Евросоюз. О дате переговоров сообщили мировые СМИ, ссылаясь на информацию, полученную из разных источников. В частности, о точной дате переговоров сообщил в своем Twitter журналист Радио Свобода, работающий в Брюселле, Рикард Джозвяк.
“По данным источников, газовый триалог между Европейской Комиссией, Украиной и Россией состоится в Брюсселе 19 сентября“, - написал он в своей публикации.
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Чуть позже это подтвердил и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. Это событие он также анонсировал с своем Twitter.
«Рад сообщить, что 19 сентября я примут участие в следующем этапе переговоров по транзиту газа. Я убежден, что этот факт послужит сильным позитивным сигналом для рынка, а также потребителей в преддверии зимнего сезона», написал господин Шефчович.
Напомним, что уже более 7 тысяч украинских семей купили газ “про запас“. Приобрести его по “летней“ цене можно до 25 сентября.
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