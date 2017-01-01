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Нацбанк опять укрепил позиции гривны

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Американский доллар стал дешевле на 6 копеек, а евро, по отношению к гривне, "просел" на 5 копеек.
Гривна по отношению к доллару окрепла еще на 6 копеек
Гривна по отношению к доллару окрепла еще на 6 копеек
https://www.flickr.com

На сегодня, 10 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс в размере 25,02 гривны за один доллар. Таким образом, гривна укрепилась еще на 6 копеек по сравнению с предыдущим днем. 

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Единая европейская валюта также сегодня стоит на 5 копеек дешевле чем вчера. Курс евро на 10 сентября составляет 27,61 гривны. О таких изменениях курса свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2502,6567 гривны ;

– 100 евро – 2761,1811 гривны.

Напомним, глава Нацбанка Яков Смолий полагает, что дешевых кредитов для бизнеса пока не будет. Одного лишь снижения учетной ставки для этого недостаточно. 

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Теги: курс валют, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс долара, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, курс евро
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Источник: korrespondent.net

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