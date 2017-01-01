Украинцы могут получить выгоду от покупки ценных бумаг

Рынок ценных бумаг в нашей стране имеет огромный и пока не реализованный потенциал.

Рынок ценных бумаг в Украине пока находится в зародышевом стоянии. Поэтому он может вырасти, как минимум, десятикратно. Такую мысль выразил CEO Freedom Holding Corp Тимур Турлов в интервью, которое он дал медиа-ресурсу Delo.ua.

Тимур Турлов считает, что рядовые украинцы с опаской относятся к покупке ценных бумаг, поскольку в стране до сих пор не определены честные правила игры на розничном рынке ценных бумаг, как, к примеру, в Америке или Европе. Поэтому люди боятся попасть впросак.

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Между тем, и страна, и сами ее граждане теряют огромную возможность для укрепления своего благосостояния. Государство, благодаря частным инвестициям, могло бы упрочить свои позиции в промышленности, бизнесе и финансах. Люди же, в свою очередь, в перспективы могли бы неплохо заработать на покупке ценных бумаг.

Наиболее надежной, по его мнению, является покупка облигаций внутреннего государственного займа. На них можно заработать по 15% годовых. И при этом не нужно платить налог на прибыль. Таким образом, этот финансовый продукт может вполне конкурировать с традиционными банковскими депозитами.

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Для того, чтобы рынок ценных бумаг стал работать в полную силу, нужно, в первую очередь, установить на нем прозрачные правила игры. И, кроме того, обязательно развивать финансовую грамотность населения.

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