Дорогой "второй хлеб": Украина бьет рекорды по ценам на картофель

В этом году блюда из картофеля имеют шанс попасть в разряд деликатесов. Главный украинский овощ бьет ценовые рекорды.

В Украине нынче картофель дорог, как никогда. Такой цены на главный украинский овощ не было еще никогда, сообщает east-fruit.

Картофель в нынешнем году в Украине не уродил. Из-за этого рынок испытывает нехватку продукта и диктует высокие цены на этот овощ. Украинские фермеры, сбывающие картофель оптом, выставляют его по цене 8,5-9,5 гривны за килограмм. То есть, это составляет около 0,34-0.38 доллара за кило. В тоже время в соседней Беларуси за килограмм бульбы просят по 0,18-0,19 доллара. А в России она и вовсе идет по 0,15 доллара.

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Чтобы хоть как-то заполнить пустующую нишу, трейдеры активно скупают картофель на международных рынках и импортируют его в Украину. Однако при этом цена на этот овощ пока не падает. Никак не влияет на нее и активный сезон сбора урожая с картофельных полей, который как раз продолжается в наше стране.

“Более того, с появлением на рынке наиболее интересных кулинарных сортов, средняя оптовая цена на украинский картофель даже незначительно повысилась на выходных, правда лишь на премиальные сорта продукции“, - говорит экономист из инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрей Ярмак.

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Такие выгодные цены, конечно, не останутся без внимания зарубежных производителей. Поэтому не исключено, что в ближайшее время поток картофельного импорта в Украину еще увеличится.

Напомним, что стоимость вареников за год выросла на 40%. Более всего подорожали два компонента - лук и картофель.

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