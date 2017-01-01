В РФ назвали условие Украине по транзиту газа и пообещали снизить цену на 25%
Глава Газпрома Алексей Миллер в докладе президенту РФ заявил о рекордных объемах закачки газа в подземные хранилища Украины. По его мнению, это связано с тем, что что “31 декабря текущего года заканчивается договор на транзит“.
Об этом сообщают росСМИ.
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По словам Миллера “вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным, но все-таки первоочередной вопрос – будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту“.
Глава Газпрома заявил, что при заключении прямого транзитного договора стоимость газа для среднестатистического украинца снизится на 25%.
В случае заключения прямого договора на поставку газа с Газпромом цена газа для конечного потребителя на Украине может быть на 25 процентов ниже текущего уровня – отметил он
При этом заключение договора и снижение цены являются вопросами двухсторонних переговоров – отметил он.
Ранее сообщалось, что РФ построила 66% морского участка Турецкого потока. Газпром по двум ниткам уложил более 1230 километров труб газопровода Турецкий поток, что составляет 66% от общей протяженности морского участка.
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