Укрзализныця может избавиться от традиционных подстаканников
Глава Укрзализныци Евгений Кравцов заявил о том, что традиционные металлические подстаканники могут заменить на бумажные стаканчики.
Об этом он заявил в Facebook.
Вместо традиционных подстаканников обсуждаем такой вариант. Что скажете – заявил он
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Не всем пользователям Сети понравилась такая идея. Одни назвали “стеклянные стаканы в металлических подстаканниках удобными и высказали мнение, что их менять не нужно“, вторые предположили, что “бумажные стаканчики – очередной повод содрать деньги“, третьи назвали “подстаканники – романтикой, воспоминаниями и традицией“.
Накануне сообщалось, что Укрзализныця передумала покупать вышиванки на 1,5 млн грн после обнародования скандального тендера в СМИ.
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Полная версия правил
Сейчас наоборот стараются избавиться от этого разового пластика, возвращаясь к натуральным материалам и "многоразовой" посуде, к сумкам вместо пластиковых пакетов.