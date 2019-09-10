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Укрзализныця может избавиться от традиционных подстаканников

Комментариев: 2
Традиционные подстаканники могут заменить на пластиковые стаканчики.
Некоторые украинцы поддержали такие стаканчики, назвав их "залогом гигиены"
Некоторые украинцы поддержали такие стаканчики, назвав их "залогом гигиены"
Евгений Кравцов Фейсбук

Глава Укрзализныци Евгений Кравцов заявил о том, что традиционные металлические подстаканники могут заменить на бумажные стаканчики.

Об этом он заявил в Facebook.

Вместо традиционных подстаканников обсуждаем такой вариант. Что скажете – заявил он

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Не всем пользователям Сети понравилась такая идея. Одни назвали “стеклянные стаканы в металлических подстаканниках удобными и высказали мнение, что их менять не нужно“, вторые предположили, что “бумажные стаканчики – очередной повод содрать деньги“, третьи назвали “подстаканники – романтикой, воспоминаниями и традицией“.

Накануне сообщалось, что Укрзализныця передумала покупать вышиванки на 1,5 млн грн после обнародования скандального тендера в СМИ.

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Теги: Укрзализныця, Евгений Кравцов, металлические подстаканники, пластиковые стаканчики
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Комментариев (3)
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WTF2wtf    10.09.2019, 12:04
Оценка:  +3
WTF2wtf
Эти отстают от реальности лет на 20 или на сколько?
Сейчас наоборот стараются избавиться от этого разового пластика, возвращаясь к натуральным материалам и "многоразовой" посуде, к сумкам вместо пластиковых пакетов.
WTF2wtf    10.09.2019, 12:05
Оценка:  +2
WTF2wtf
Их стеклянные стаканы с подстаканниками очень даже вписывались во все это ... и стали своего рода их очень даже неплохим символом, своего рода "брендом"
nelci    10.09.2019, 12:28
Оценка:  0
nelci
Бренд-это для адекватных людей, но для некоторых даже подстаканник есть символ тоталитаризма...,
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