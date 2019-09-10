Укрзализныця может избавиться от традиционных подстаканников

Традиционные подстаканники могут заменить на пластиковые стаканчики.

Некоторые украинцы поддержали такие стаканчики, назвав их "залогом гигиены" Евгений Кравцов Фейсбук

Глава Укрзализныци Евгений Кравцов заявил о том, что традиционные металлические подстаканники могут заменить на бумажные стаканчики.

Об этом он заявил в Facebook.

Вместо традиционных подстаканников обсуждаем такой вариант. Что скажете – заявил он

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Не всем пользователям Сети понравилась такая идея. Одни назвали “стеклянные стаканы в металлических подстаканниках удобными и высказали мнение, что их менять не нужно“, вторые предположили, что “бумажные стаканчики – очередной повод содрать деньги“, третьи назвали “подстаканники – романтикой, воспоминаниями и традицией“.

Накануне сообщалось, что Укрзализныця передумала покупать вышиванки на 1,5 млн грн после обнародования скандального тендера в СМИ.

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