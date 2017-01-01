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Обнародовать доходы скрыть не удастся: Фискалы знают, где ставить запятую

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Украинцы могут задекларировать свои скрытые доходы по невысокой налоговой ставке.
Обнародовать доходы скрыть не удастся: Фискалы знают, где ставить запятую

Налоговики придумали еще один способ наполнения бюджета. В частности, они намерены сопоставлять доходы граждан с их расходами. Причем речь идет не об олигархах, а обычных рядовых украинцах. Ведь не секрет, что у многих наших сограждан, расходы, каким-то непостижимым образом, намного превышают официальную зарплату. В Раде уже ожидает рассмотрения законопроект № 1183, предусматривающий добровольное единовременное декларирование активов физических лиц.

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Любой гражданин, имеющий “серые“ доходы, может легализовать их, подав единовременную декларацию. В этом случае ему придется уплатить с этого дохода налог в размере 9%, что составляет половину налога на доходы физических лиц.

Если же он этого не сделает, то рискует уплатить вдвое больший налог. Это, конечно, будет касаться лишь людей, у которых расходы значительно превышают официальный доход. Если налоговики обнаружат, что эта разница составляет 40 тысяч гривен или более, то придется  уплатить налог со всей этой разницы в размере 18,5%. А кроме этого, еще и начислят штраф.

Напомним, что другим законопроектом власть готовит налоговую амнистию для нелегальных доходов граждан. Их также нужно будет задекларировать у уплатить с них налоги.

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Теги: Фискалы, налог, доходы, штраф
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