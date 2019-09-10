Нефтетрейдеры ходатайствуют об отмене пошлин на российское дизтопливо

Из-за введенных пошлин дизтопливо может возрасти в цене.

Импортеры российских нефтепродуктов просят украинское правительство отменить спецпошлину на российское дизтопливо, которую ввел еще прошлый состав Кабмина. Они обратились с этой просьбой к нынешнему премьер-министру Алексею Гончаруку, изложив в письме свои соображения, сообщает Интерфакс-Украина.

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Речь идет о пошлине на дизтопливо, которая была введена в действие с 1 августа нынешнего года. Ее размер составляет 3,75% от стоимости топлива. С 1 октября она должна увеличиться еще на четверть процента и составить 4%.

Причем, согласно постановлению правительства, которым была введена эта пошлина, ею облагается лишь дизтопливо, поступающее в Украину по нефтепродуктопроводу. Таким бразом, считают импортеры, пошлина действует не так против страны, кторая поставляет товар, как проив конкретного способа поставки.

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Трейдеры считают, что такая пошлина ударит, в первую очередь, по украинским потребителям, ибо из-за нее возрастут цены на все дизтопливо, а не только то, что поставляется через трубопровод.

Напомним, что Укриана увеличила аграрный импорт до 2,8 млрд долларов. Основными поставщиками продовольствия в нашу страну являются страны Евросоюза.

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