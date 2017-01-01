Народные депутаты хотят уменьшить ставку НДС на социально значимые товары

Налог на еду и лекарства предлагают снизить, а на алкоголь и сигареты повысить.

На некоторые виды товаров и услуг ставку НДС могут уменьшить www.facebook.com/YuliaTymoshenko

Группа парламентариев во главе с Юлией Тимошенко подала в парламент законопроект № 1180, которым предлагают изменить ставку НДС для некоторых видов товаров и услуг.

В частности, налог на добавленную стоимость для пищевых продуктов , лекарств и жилищно-коммунальных услуг предлагают уменьшить. Авторы законопроекта предлагают уменьшить, и без того невысокую, ставку НДС для этого вида товаров и услуг с 7 до 5%.

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Кроме этого, предлагают также уменьшить до 5% налог со стоимости услуг по предоставлению права на проезд платными дорогами общего пользования, платной парковке, а также услуг туристической отрасли.

А для товаров и услуг, которые будут поставляться с таможенной зоны Украины на экспорт и реэкспорт и вовсе предлагают ввести нулевое налогообложение по НДС.

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При этом НДС на подакцизные товары предлагается установить выше стандартной 20-процентной ставки – в размере 21%.

В законопроекте также содержится норма, освобождающая от НДС операции по ввозу в Украину оборудования, работающего на возобновляемых источниках энергии, а также оборудования, работающего на энергосберегающих технологиях.

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В то же время, все эти налоговые льготы предлагают не распространять на товары и услуги, которые импортируются в Украину из государства, которое признано страной-агрессором или оккупантом.

Напомним, фискалы нашли способ налогообложения так называемых “серых“ доходов. Ставка налога будет невысока.

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