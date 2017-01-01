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США направили в Украину экспертов, которые помогут "пережить" зиму-2020

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Специалисты разработают "зимний план действий".
Делегация будет сотрудничать с украинскими экспертами
Делегация будет сотрудничать с украинскими экспертами
Getty Images

Министерство энергетики США направило в Украину экспертов, которые помогут разработать план действий на случай перебоев поставок газа из РФ.

Об этом сообщила пресс-служба.

Делегация направлена по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.

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“В знак приверженности энергетической безопасности Украины и по просьбе Администрации президента Зеленского, Минэнергетики США направляет в Украину экспертную делегацию, которая поможет в разработке зимнего плана действий для решения критических потребностей во время зимнего сезона 2019-2020“, - отмечено в сообщении.

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Специалисты должны помочь в обеспечении ресурсами для того, “чтобы Украина больше не была уязвимой к угрозам от перебоев в энергоснабжении со стороны РФ“.

Накануне стало известно, что газовые переговоры между Украиной и Россией состоятся 19 сентября.

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Теги: США, Министерство энергетики США, Владимир Зеленский, зима, отопительный сезон, РФ
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