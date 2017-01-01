Сколько государство будет платить за роды, инсульты, инфаркты: Первые цифры

Стало известно, какие изменения ждут вторичную медицину в 2020 году.

Глава Службы здоровья Олег Петренко рассказал, сколько будут стоить роды, инсульты и инфаркты после реформирования “вторички“. За роды государство выплатит 8500 грн, за инсульт – 19 500 грн, за инфаркт – 15 800 грн.

Об этом сообщает пресс-служба.

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Данные услуги для украинцев будут бесплатными, так как они уже оплатили их из своих налогов. Программа медгарантий (или гарантированный пакет медицинских услуг) придет на замену псевдобесплатной медицине уже в 2020 году.

В пакет медгарантий войдут:

Первичная и амбулаторно-поликлиническая, Стационарная и экстренная, Паллиативная помощь и реабилитация.

Четкий перечень бесплатных для украинцев медуслуг станет известен после утверждения Государственного бюджета на 2020 год

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“Главным фокусом Программы будут медицинские услуги, связанные с лечением острого мозгового инсульта, острого инфаркта миокарда, помощь в родах и неонатальная помощь, эндоскопические обследования, направленные на раннюю диагностику онкологических заболеваний. Именно за эти услуги НСЗУ будет платить медицинским учреждениям по приоритетному тарифу, который позволит пациентам получать эти услуги бесплатно и соответствующего качества“ – говорится в сообщении.

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Чтобы заключить договор с НСЗУ, заведениям нужно будет стать коммунальными некоммерческим предприятиями, иметь действующую лицензию, компьютеры для подключения к электронной системе здравоохранения, необходимое оборудование и персонал. Для заключения договора на оказание приоритетных услуг учреждение должно отвечать требованиям, определенным НСЗУ.

Ранее сообщалось о том, что Гройсман рассказал, как изменились зарплаты семейных врачей. Некоторые врачи получают 16-18 тысяч гривен в месяц, отметил премьер-министр Украины.

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