Сколько государство будет платить за роды, инсульты, инфаркты: Первые цифры
Глава Службы здоровья Олег Петренко рассказал, сколько будут стоить роды, инсульты и инфаркты после реформирования “вторички“. За роды государство выплатит 8500 грн, за инсульт – 19 500 грн, за инфаркт – 15 800 грн.
Об этом сообщает пресс-служба.
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Данные услуги для украинцев будут бесплатными, так как они уже оплатили их из своих налогов. Программа медгарантий (или гарантированный пакет медицинских услуг) придет на замену псевдобесплатной медицине уже в 2020 году.
- В пакет медгарантий войдут:
- Первичная и амбулаторно-поликлиническая,
- Стационарная и экстренная,
- Паллиативная помощь и реабилитация.
Четкий перечень бесплатных для украинцев медуслуг станет известен после утверждения Государственного бюджета на 2020 год
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“Главным фокусом Программы будут медицинские услуги, связанные с лечением острого мозгового инсульта, острого инфаркта миокарда, помощь в родах и неонатальная помощь, эндоскопические обследования, направленные на раннюю диагностику онкологических заболеваний. Именно за эти услуги НСЗУ будет платить медицинским учреждениям по приоритетному тарифу, который позволит пациентам получать эти услуги бесплатно и соответствующего качества“ – говорится в сообщении.
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Чтобы заключить договор с НСЗУ, заведениям нужно будет стать коммунальными некоммерческим предприятиями, иметь действующую лицензию, компьютеры для подключения к электронной системе здравоохранения, необходимое оборудование и персонал. Для заключения договора на оказание приоритетных услуг учреждение должно отвечать требованиям, определенным НСЗУ.
Ранее сообщалось о том, что Гройсман рассказал, как изменились зарплаты семейных врачей. Некоторые врачи получают 16-18 тысяч гривен в месяц, отметил премьер-министр Украины.
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