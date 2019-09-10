"Крайне глупое занятие": Украинские IT-шники не готовы платить новый налог

Налог для формирования "Фонда человеческого капитала" призван помочь одаренной молодежи, работающей в IT-отрасли.

Украинские специалисты, работающие в отрасли IT, скептически отнеслись к идее правительства “повесить“ на них еще один налог, сообщает портал ain.ua.

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Руководители предприятий, занимающихся информационными технологиями, считают, что введение нового налога ничего не изменит. В Украине IT-отрасль и без того уже прочно стоит на ногах. В частности, основатель и руководитель компании Ajax Systems Александр Конотопский считает, что в Украине проблема состоит не в размере собранных налогов, а в эффективности их использования. Поэтому государство должно с большой осторожностью относиться к внедрению новых налогов и, прежде всего, показать результат использования того, что уже взимается.

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“Те налоги, которые все платят, не очень-то понятно, куда они идут и как используются. А исходя из этого, у меня нет доверия к тому, что после их внезапного двукратного роста все вдруг изменится“, - говорит Конотопский.

Далее он предлагает поначалу вернуть деньги из оффшоров. И лишь когда государство начнет тратить деньги эффективно и их будет не хватать, тогда уж можно будет поговорить о повышении налогов.

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“Посмотрите, какие программы делает EPAM, Luxoft, SoftServe и что предлагают наши университеты. Нечего сравнивать. Бизнес уже сейчас делает это сильно эффективнее. У бизнеса больше денег, знаний, хороший менеджмент — и все уже готово. Поэтому, брать с бюджета на обучение IT-компаний и передавать это государству — это крайне глупое занятие“, - подытоживает свой комментарий руководитель компании.

Напомним, что украинским госслужащим могут почти на треть увеличить зарплату. При этом все надбавки упразднят, оставят лишь доплату за выслугу лет.

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