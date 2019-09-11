Доллар стоит меньше 25 гривен: Такого не было уже три года

С августа 2016 "зеленый" не опускался ниже 25 гривен.

На сегодня, 11 сентября, Нацбанк Украины снизил курс доллара до 24,88 гривны. Таким образом, гривна укрепилась, по сравнению со вчерашним днем, еще на 14 копеек. Такие данные Нацбанк обнародовал вчера вечером на своем сайте.

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Европейская валюта также “просела“ в цене, и тоже на 14 копеек. На сегодня ее стоимость в гривнах составляет 27,47.

Впервые с августа 2016, года официальный курс американской валюты упал ниже отметки в 25 гривен. Три года назад, 14 августа 2016, он был еще ниже – 2485,041 грн за 100 долларов.

Напомним, что гривна лидирует в мировом рейтинге валют по темпам укрепления к доллару. Ее опережает лишь турецкая лира.