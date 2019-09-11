Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Доллар стоит меньше 25 гривен: Такого не было уже три года

Комментариев: 1
С августа 2016 "зеленый" не опускался ниже 25 гривен.
Доллар "просел" еще на 14 копеек
Доллар "просел" еще на 14 копеек
www.flickr.com/photos

На сегодня, 11 сентября, Нацбанк Украины снизил курс доллара до 24,88 гривны. Таким образом, гривна укрепилась, по сравнению со вчерашним днем, еще на 14 копеек. Такие данные Нацбанк обнародовал вчера вечером на своем сайте.

Читай также: Время скупать “зелень“: Доллар продолжает пасовать перед гривной

Европейская валюта также “просела“ в цене, и тоже на 14 копеек. На сегодня ее стоимость в гривнах составляет 27,47.

Впервые с августа 2016, года официальный курс американской валюты упал ниже отметки в 25 гривен. Три года назад, 14 августа 2016, он был еще ниже – 2485,041 грн за 100 долларов.

Напомним, что гривна лидирует в мировом рейтинге валют по темпам укрепления к доллару. Ее опережает лишь турецкая лира.

Поделись:
Теги: НБУ, курс валют, Нацбанк, курс гривны, курс нбу, курс долара, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, курс евро
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
h_a_a_r_p    11.09.2019, 10:21
Оценка:  -3
h_a_a_r_p
Как говорила наталья яресько , все падения и взлеты гривны от российского рубля
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь